https://ria.ru/20230112/gagarina-1844380197.html

Поклонники заподозрили Гагарину в анорексии

Поклонники заподозрили Гагарину в анорексии - РИА Новости, 12.01.2023

Поклонники заподозрили Гагарину в анорексии

Подписчики Полины Гагариной заподозрили ее в анорексии. Накануне певица поделилась фотографией в купальнике. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T13:45

2023-01-12T13:45

2023-01-12T13:45

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Подписчики Полины Гагариной заподозрили ее в анорексии. Накануне певица поделилась фотографией в купальнике. Поклонники артистки неоднозначно отреагировали на фото. Одни отметили впалый живот певицы и предположили, что у нее анорексия. Другие восхитились красотой Гагариной. После рождения сына Андрея артистка начала бороться с лишним весом. Она набрала за беременность около 30 килограммов. Однако звезда обрела стройную фигуру за полгода диет и изнурительных тренировок. Некоторые слушатели певицы посчитали, что она слишком увлеклась процессом похудения. Ранее исполнительница заинтриговала подписчиков фотографией с незнакомцем. Поклонники предположили, что это Дима Билан.

https://ria.ru/20220909/gagarina-1815604013.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

полина гагарина, знаменитости, шоу-бизнес