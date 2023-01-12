Рейтинг@Mail.ru
Поклонники заподозрили Гагарину в анорексии - РИА Новости, 12.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20230112/gagarina-1844380197.html
Поклонники заподозрили Гагарину в анорексии
Поклонники заподозрили Гагарину в анорексии - РИА Новости, 12.01.2023
Поклонники заподозрили Гагарину в анорексии
Подписчики Полины Гагариной заподозрили ее в анорексии. Накануне певица поделилась фотографией в купальнике. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T13:45
2023-01-12T13:45
шоубиз
полина гагарина
знаменитости
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604257019_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_01c95c87e740d5b5db44d215387679de.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Подписчики Полины Гагариной заподозрили ее в анорексии. Накануне певица поделилась фотографией в купальнике. Поклонники артистки неоднозначно отреагировали на фото. Одни отметили впалый живот певицы и предположили, что у нее анорексия. Другие восхитились красотой Гагариной. После рождения сына Андрея артистка начала бороться с лишним весом. Она набрала за беременность около 30 килограммов. Однако звезда обрела стройную фигуру за полгода диет и изнурительных тренировок. Некоторые слушатели певицы посчитали, что она слишком увлеклась процессом похудения. Ранее исполнительница заинтриговала подписчиков фотографией с незнакомцем. Поклонники предположили, что это Дима Билан.
https://ria.ru/20220909/gagarina-1815604013.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604257019_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_3c56f748f62eaf69bcb9059bd2428137.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
полина гагарина, знаменитости, шоу-бизнес
Шоубиз, Полина Гагарина, Знаменитости, Шоу-бизнес
13:45 12.01.2023
 
Поклонники заподозрили Гагарину в анорексии

Гагарина напугала поклонников фото в купальнике

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкПевица Полина Гагарина на III церемонии награждения музыкальной премии "Жара Music Awards" в Crocus City Hall
Певица Полина Гагарина на III церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в Crocus City Hall - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Подписчики Полины Гагариной заподозрили ее в анорексии. Накануне певица поделилась фотографией в купальнике.
© Фото : Полина Гагарина Полина Гагарина на отдыхе
Полина Гагарина на отдыхе - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© Фото : Полина Гагарина
Полина Гагарина на отдыхе
"Девушка и лопата", – подписала снимок исполнительница в своей соцсети.
Поклонники артистки неоднозначно отреагировали на фото. Одни отметили впалый живот певицы и предположили, что у нее анорексия.
"Истощение жуткое", "Очень анорексично", "Вы красивая без диет. Не мучайте себя!", "Полина, приезжайте в Сибирь! В морозы салом отъедаться нужно!" – высказались комментаторы.
Другие восхитились красотой Гагариной.
"Какая прекрасная девушка!", "Стройняшка!", "Шикарная!", – отреагировали пользователи Сети.
После рождения сына Андрея артистка начала бороться с лишним весом. Она набрала за беременность около 30 килограммов.
Однако звезда обрела стройную фигуру за полгода диет и изнурительных тренировок. Некоторые слушатели певицы посчитали, что она слишком увлеклась процессом похудения.
Ранее исполнительница заинтриговала подписчиков фотографией с незнакомцем. Поклонники предположили, что это Дима Билан.
XXVI церемония вручения премии Золотой граммофон - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября 2022, 17:32Шоубиз
Гагарина записала нежный клип с Биланом
 
ШоубизПолина ГагаринаЗнаменитостиШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала