https://ria.ru/20230112/gagarina-1844380197.html
Поклонники заподозрили Гагарину в анорексии
Поклонники заподозрили Гагарину в анорексии - РИА Новости, 12.01.2023
Поклонники заподозрили Гагарину в анорексии
Подписчики Полины Гагариной заподозрили ее в анорексии. Накануне певица поделилась фотографией в купальнике. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T13:45
2023-01-12T13:45
2023-01-12T13:45
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Подписчики Полины Гагариной заподозрили ее в анорексии. Накануне певица поделилась фотографией в купальнике. Поклонники артистки неоднозначно отреагировали на фото. Одни отметили впалый живот певицы и предположили, что у нее анорексия. Другие восхитились красотой Гагариной. После рождения сына Андрея артистка начала бороться с лишним весом. Она набрала за беременность около 30 килограммов. Однако звезда обрела стройную фигуру за полгода диет и изнурительных тренировок. Некоторые слушатели певицы посчитали, что она слишком увлеклась процессом похудения. Ранее исполнительница заинтриговала подписчиков фотографией с незнакомцем. Поклонники предположили, что это Дима Билан.
https://ria.ru/20220909/gagarina-1815604013.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
полина гагарина, знаменитости, шоу-бизнес
Шоубиз, Полина Гагарина, Знаменитости, Шоу-бизнес
Поклонники заподозрили Гагарину в анорексии
Гагарина напугала поклонников фото в купальнике
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Подписчики Полины Гагариной заподозрили ее в анорексии. Накануне певица поделилась фотографией в купальнике.
"Девушка и лопата", – подписала снимок исполнительница в своей соцсети.
Поклонники артистки неоднозначно отреагировали на фото. Одни отметили впалый живот певицы и предположили, что у нее анорексия.
"Истощение жуткое", "Очень анорексично", "Вы красивая без диет. Не мучайте себя!", "Полина, приезжайте в Сибирь! В морозы салом отъедаться нужно!" – высказались комментаторы.
Другие восхитились красотой Гагариной.
"Какая прекрасная девушка!", "Стройняшка!", "Шикарная!", – отреагировали пользователи Сети.
После рождения сына Андрея артистка начала бороться с лишним весом. Она набрала за беременность около 30 килограммов.
Однако звезда обрела стройную фигуру за полгода диет и изнурительных тренировок. Некоторые слушатели певицы посчитали, что она слишком увлеклась процессом похудения.
Ранее исполнительница заинтриговала
подписчиков фотографией с незнакомцем. Поклонники предположили, что это Дима Билан.