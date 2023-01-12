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Во Франции заявили о превращении Парижа в сторону конфликта на Украине - РИА Новости, 12.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230112/frantsiya-1844497606.html
Во Франции заявили о превращении Парижа в сторону конфликта на Украине
Во Франции заявили о превращении Парижа в сторону конфликта на Украине - РИА Новости, 12.01.2023
Во Франции заявили о превращении Парижа в сторону конфликта на Украине
Дальнейшие поставки оружия Украине превратят Париж в воюющую сторону конфликта Киева с Москвой, написал в Twitter лидер французского движения "Патриоты" Флориан РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T20:38
2023-01-12T23:48
в мире
эммануэль макрон
владимир путин
франция
украина
париж
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Дальнейшие поставки оружия Украине превратят Париж в воюющую сторону конфликта Киева с Москвой, написал в Twitter лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо.Политика президента Франции Эммануэля Макрона в отношении Киева ставит под угрозу безопасность страны из-за безумных объемов отправляемой ВСУ техники, добавил Филиппо.Лидер движения "Патриоты" не раз критиковал западные страны за помощь Украине и поставки военной техники ВСУ, которые, по его мнению, затягивают боевые действия.Политик призывал отменить антироссийские санкции Евросоюза. Решения Брюсселя в энергетической отрасли он назвал безумными, а сами ограничительные меры — глупыми.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230112/ukraina-1844418952.html
https://ria.ru/20230112/nato-1844453221.html
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в мире, эммануэль макрон, владимир путин, франция, украина, париж, вооруженные силы украины, киев
В мире, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Франция, Украина, Париж, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Киев
20:38 12.01.2023 (обновлено: 23:48 12.01.2023)
 
Во Франции заявили о превращении Парижа в сторону конфликта на Украине

Французский политик Филиппо заявил о превращении Парижа в сторону конфликта на Украине

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкФлаги на территории посольства Франции в Москве
Флаги на территории посольства Франции в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги на территории посольства Франции в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Дальнейшие поставки оружия Украине превратят Париж в воюющую сторону конфликта Киева с Москвой, написал в Twitter лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Танки, высокотехнологичные ракеты Франция идет все дальше и явно приобретает статус воюющей стороны на Украине", — высказался он.

Политика президента Франции Эммануэля Макрона в отношении Киева ставит под угрозу безопасность страны из-за безумных объемов отправляемой ВСУ техники, добавил Филиппо.
Лидер движения "Патриоты" не раз критиковал западные страны за помощь Украине и поставки военной техники ВСУ, которые, по его мнению, затягивают боевые действия.
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Политик призывал отменить антироссийские санкции Евросоюза. Решения Брюсселя в энергетической отрасли он назвал безумными, а сами ограничительные меры — глупыми.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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