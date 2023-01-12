https://ria.ru/20230112/frantsiya-1844497606.html

Во Франции заявили о превращении Парижа в сторону конфликта на Украине

Во Франции заявили о превращении Парижа в сторону конфликта на Украине - РИА Новости, 12.01.2023

Во Франции заявили о превращении Парижа в сторону конфликта на Украине

Дальнейшие поставки оружия Украине превратят Париж в воюющую сторону конфликта Киева с Москвой, написал в Twitter лидер французского движения "Патриоты" Флориан РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T20:38

2023-01-12T20:38

2023-01-12T23:48

в мире

эммануэль макрон

владимир путин

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украина

париж

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Дальнейшие поставки оружия Украине превратят Париж в воюющую сторону конфликта Киева с Москвой, написал в Twitter лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо.Политика президента Франции Эммануэля Макрона в отношении Киева ставит под угрозу безопасность страны из-за безумных объемов отправляемой ВСУ техники, добавил Филиппо.Лидер движения "Патриоты" не раз критиковал западные страны за помощь Украине и поставки военной техники ВСУ, которые, по его мнению, затягивают боевые действия.Политик призывал отменить антироссийские санкции Евросоюза. Решения Брюсселя в энергетической отрасли он назвал безумными, а сами ограничительные меры — глупыми.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230112/ukraina-1844418952.html

https://ria.ru/20230112/nato-1844453221.html

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в мире, эммануэль макрон, владимир путин, франция, украина, париж, вооруженные силы украины, киев