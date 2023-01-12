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Киев надеется на переговоры по евроинтеграции в 2023 году, считает Науседа - РИА Новости, 12.01.2023
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Киев надеется на переговоры по евроинтеграции в 2023 году, считает Науседа
Киев надеется на переговоры по евроинтеграции в 2023 году, считает Науседа - РИА Новости, 12.01.2023
Киев надеется на переговоры по евроинтеграции в 2023 году, считает Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что власти Украины рассчитывают на переговоры о евроинтеграции в 2023 году, начиная с саммита Евросовета в феврале. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T18:42
2023-01-12T18:42
в мире
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что власти Украины рассчитывают на переговоры о евроинтеграции в 2023 году, начиная с саммита Евросовета в феврале. По его словам, Украина "приложила усилия сразу в семи сферах, чтобы выполнить рекомендации Еврокомиссии". "Приняты необходимые законы в области национальных меньшинств, антикоррупционной сфере, сфере конституционного строя, то есть делается все, чтобы Украина как можно быстрее достигла этого промежуточного финиша", - сказал Науседа. Президент Литвы выразил надежду, что вопрос евроинтеграции Украины будет обсуждаться на внеочередном заседании глав стран Евросовета 9-10 февраля. В июне главы государств и правительств ЕС приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны - кандидата на вступление в состав союза. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
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в мире, гитанас науседа, украина, литва, евросоюз, евросовет, еврокомиссия
В мире, Гитанас Науседа, Украина, Литва, Евросоюз, Евросовет, Еврокомиссия
18:42 12.01.2023
 
Киев надеется на переговоры по евроинтеграции в 2023 году, считает Науседа

Президент Литвы Науседа: Украина рассчитывает на переговоры по евроинтеграции в 2023 году

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Литвы Гитанас Науседа. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что власти Украины рассчитывают на переговоры о евроинтеграции в 2023 году, начиная с саммита Евросовета в феврале.
"Власти и президент Украины очень мотивированы, чтобы решении об интеграции в Евросоюз были приняты как можно быстрее. Они надеются на начало переговоров уже в этом году", - сказал Науседа литовским журналистам на пресс-конференции, которую транслировал портал LRT (Литовское радио и телевидение).
По его словам, Украина "приложила усилия сразу в семи сферах, чтобы выполнить рекомендации Еврокомиссии". "Приняты необходимые законы в области национальных меньшинств, антикоррупционной сфере, сфере конституционного строя, то есть делается все, чтобы Украина как можно быстрее достигла этого промежуточного финиша", - сказал Науседа.
Президент Литвы выразил надежду, что вопрос евроинтеграции Украины будет обсуждаться на внеочередном заседании глав стран Евросовета 9-10 февраля.
В июне главы государств и правительств ЕС приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны - кандидата на вступление в состав союза.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
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В миреГитанас НауседаУкраинаЛитваЕвросоюзЕвросоветЕврокомиссия
 
 
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