https://ria.ru/20230112/evrointegratsiya-1844480131.html

Киев надеется на переговоры по евроинтеграции в 2023 году, считает Науседа

Киев надеется на переговоры по евроинтеграции в 2023 году, считает Науседа - РИА Новости, 12.01.2023

Киев надеется на переговоры по евроинтеграции в 2023 году, считает Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что власти Украины рассчитывают на переговоры о евроинтеграции в 2023 году, начиная с саммита Евросовета в феврале. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T18:42

2023-01-12T18:42

2023-01-12T18:42

в мире

гитанас науседа

украина

литва

евросоюз

евросовет

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602048349_0:0:2392:1346_1920x0_80_0_0_114c58b9df075fa38d86b9eeb51b9c0e.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что власти Украины рассчитывают на переговоры о евроинтеграции в 2023 году, начиная с саммита Евросовета в феврале. По его словам, Украина "приложила усилия сразу в семи сферах, чтобы выполнить рекомендации Еврокомиссии". "Приняты необходимые законы в области национальных меньшинств, антикоррупционной сфере, сфере конституционного строя, то есть делается все, чтобы Украина как можно быстрее достигла этого промежуточного финиша", - сказал Науседа. Президент Литвы выразил надежду, что вопрос евроинтеграции Украины будет обсуждаться на внеочередном заседании глав стран Евросовета 9-10 февраля. В июне главы государств и правительств ЕС приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны - кандидата на вступление в состав союза. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20230109/evrointegratsiya-1843586582.html

украина

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, гитанас науседа, украина, литва, евросоюз, евросовет, еврокомиссия