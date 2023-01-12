https://ria.ru/20230112/evrointegratsiya-1844480131.html
Киев надеется на переговоры по евроинтеграции в 2023 году, считает Науседа
Киев надеется на переговоры по евроинтеграции в 2023 году, считает Науседа - РИА Новости, 12.01.2023
Киев надеется на переговоры по евроинтеграции в 2023 году, считает Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что власти Украины рассчитывают на переговоры о евроинтеграции в 2023 году, начиная с саммита Евросовета в феврале. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T18:42
2023-01-12T18:42
2023-01-12T18:42
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гитанас науседа
украина
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евросоюз
евросовет
еврокомиссия
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что власти Украины рассчитывают на переговоры о евроинтеграции в 2023 году, начиная с саммита Евросовета в феврале. По его словам, Украина "приложила усилия сразу в семи сферах, чтобы выполнить рекомендации Еврокомиссии". "Приняты необходимые законы в области национальных меньшинств, антикоррупционной сфере, сфере конституционного строя, то есть делается все, чтобы Украина как можно быстрее достигла этого промежуточного финиша", - сказал Науседа. Президент Литвы выразил надежду, что вопрос евроинтеграции Украины будет обсуждаться на внеочередном заседании глав стран Евросовета 9-10 февраля. В июне главы государств и правительств ЕС приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны - кандидата на вступление в состав союза. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20230109/evrointegratsiya-1843586582.html
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в мире, гитанас науседа, украина, литва, евросоюз, евросовет, еврокомиссия
В мире, Гитанас Науседа, Украина, Литва, Евросоюз, Евросовет, Еврокомиссия
Киев надеется на переговоры по евроинтеграции в 2023 году, считает Науседа
Президент Литвы Науседа: Украина рассчитывает на переговоры по евроинтеграции в 2023 году