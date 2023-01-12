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В Казани пациентка скорой погибла в ДТП - РИА Новости, 12.01.2023
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В Казани пациентка скорой погибла в ДТП
В Казани пациентка скорой погибла в ДТП - РИА Новости, 12.01.2023
В Казани пациентка скорой погибла в ДТП
Скорая помощь столкнулась с автобусом в Казани в четверг - пожилая пациентка погибла, еще два человека получили травмы, сообщает МВД по Татарстану. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T13:57
2023-01-12T14:14
происшествия
казань
гибдд мвд рф
россия
республика татарстан (татарстан)
дтп
следственный комитет россии (ск рф)
авто
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Скорая помощь столкнулась с автобусом в Казани в четверг - пожилая пациентка погибла, еще два человека получили травмы, сообщает МВД по Татарстану.ДТП произошло в 12.05 (время совпадает с московским) на перекрестке улиц Академика Парина и Мавлютова."Произошло столкновение кареты скорой медицинской помощи и пассажирского автобуса 22-го маршрута. В результате ДТП скончалась пенсионерка 1942 года рождения, находящаяся в "скорой". Кроме этого, различные травмы получили фельдшер и сопровождающая пациентку женщина", - говорится в релизе.Как сообщает региональное управление СК РФ, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по двум статьям – о нарушении Правил дорожного движения и оказании небезопасных услуг."По предварительным данным, автомобиль скорой помощи выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным автобусом №22", - говорится в релизе.
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происшествия, казань, гибдд мвд рф, россия, республика татарстан (татарстан), дтп, следственный комитет россии (ск рф), авто
Происшествия, Казань, ГИБДД МВД РФ, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), ДТП, Следственный комитет России (СК РФ), Авто
13:57 12.01.2023 (обновлено: 14:14 12.01.2023)
 
В Казани пациентка скорой погибла в ДТП

В Казани пожилая пациентка скорой помощи погибла в ДТП с автобусом

© Фото : ГУ МЧС России по РТДТП с участием скорой медицинской помощи и пассажирского автобуса в Казани
ДТП с участием скорой медицинской помощи и пассажирского автобуса в Казани - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© Фото : ГУ МЧС России по РТ
ДТП с участием скорой медицинской помощи и пассажирского автобуса в Казани
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Скорая помощь столкнулась с автобусом в Казани в четверг - пожилая пациентка погибла, еще два человека получили травмы, сообщает МВД по Татарстану.
ДТП произошло в 12.05 (время совпадает с московским) на перекрестке улиц Академика Парина и Мавлютова.
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"Произошло столкновение кареты скорой медицинской помощи и пассажирского автобуса 22-го маршрута. В результате ДТП скончалась пенсионерка 1942 года рождения, находящаяся в "скорой". Кроме этого, различные травмы получили фельдшер и сопровождающая пациентку женщина", - говорится в релизе.
Как сообщает региональное управление СК РФ, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по двум статьям – о нарушении Правил дорожного движения и оказании небезопасных услуг.
"По предварительным данным, автомобиль скорой помощи выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным автобусом №22", - говорится в релизе.
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ПроисшествияКазаньГИБДД МВД РФРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)ДТПСледственный комитет России (СК РФ)Авто
 
 
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