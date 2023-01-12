https://ria.ru/20230112/dtp-1844387412.html

В Казани пациентка скорой погибла в ДТП

В Казани пациентка скорой погибла в ДТП - РИА Новости, 12.01.2023

В Казани пациентка скорой погибла в ДТП

Скорая помощь столкнулась с автобусом в Казани в четверг - пожилая пациентка погибла, еще два человека получили травмы, сообщает МВД по Татарстану. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T13:57

2023-01-12T13:57

2023-01-12T14:14

происшествия

казань

гибдд мвд рф

россия

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дтп

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авто

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Скорая помощь столкнулась с автобусом в Казани в четверг - пожилая пациентка погибла, еще два человека получили травмы, сообщает МВД по Татарстану.ДТП произошло в 12.05 (время совпадает с московским) на перекрестке улиц Академика Парина и Мавлютова."Произошло столкновение кареты скорой медицинской помощи и пассажирского автобуса 22-го маршрута. В результате ДТП скончалась пенсионерка 1942 года рождения, находящаяся в "скорой". Кроме этого, различные травмы получили фельдшер и сопровождающая пациентку женщина", - говорится в релизе.Как сообщает региональное управление СК РФ, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по двум статьям – о нарушении Правил дорожного движения и оказании небезопасных услуг."По предварительным данным, автомобиль скорой помощи выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным автобусом №22", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20230112/dtp-1844299814.html

https://ria.ru/20230112/dtp-1844390958.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, казань, гибдд мвд рф, россия, республика татарстан (татарстан), дтп, следственный комитет россии (ск рф), авто