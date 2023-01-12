https://ria.ru/20230112/dtp-1844387412.html
В Казани пациентка скорой погибла в ДТП
В Казани пациентка скорой погибла в ДТП - РИА Новости, 12.01.2023
В Казани пациентка скорой погибла в ДТП
Скорая помощь столкнулась с автобусом в Казани в четверг - пожилая пациентка погибла, еще два человека получили травмы, сообщает МВД по Татарстану. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T13:57
2023-01-12T13:57
2023-01-12T14:14
происшествия
казань
гибдд мвд рф
россия
республика татарстан (татарстан)
дтп
следственный комитет россии (ск рф)
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844390330_0:14:1600:914_1920x0_80_0_0_f2b816975aacbbd3b3c028b8736d5487.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Скорая помощь столкнулась с автобусом в Казани в четверг - пожилая пациентка погибла, еще два человека получили травмы, сообщает МВД по Татарстану.ДТП произошло в 12.05 (время совпадает с московским) на перекрестке улиц Академика Парина и Мавлютова."Произошло столкновение кареты скорой медицинской помощи и пассажирского автобуса 22-го маршрута. В результате ДТП скончалась пенсионерка 1942 года рождения, находящаяся в "скорой". Кроме этого, различные травмы получили фельдшер и сопровождающая пациентку женщина", - говорится в релизе.Как сообщает региональное управление СК РФ, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по двум статьям – о нарушении Правил дорожного движения и оказании небезопасных услуг."По предварительным данным, автомобиль скорой помощи выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным автобусом №22", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20230112/dtp-1844299814.html
https://ria.ru/20230112/dtp-1844390958.html
казань
россия
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844390330_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_8b2ccd90888f915e9f5ea761d7325df7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, казань, гибдд мвд рф, россия, республика татарстан (татарстан), дтп, следственный комитет россии (ск рф), авто
Происшествия, Казань, ГИБДД МВД РФ, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), ДТП, Следственный комитет России (СК РФ), Авто
13:57 12.01.2023 (обновлено: 14:14 12.01.2023)
В Казани пациентка скорой погибла в ДТП
В Казани пожилая пациентка скорой помощи погибла в ДТП с автобусом