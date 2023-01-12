https://ria.ru/20230112/donetsk-1844428676.html
Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда натовского калибра
Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда натовского калибра - РИА Новости, 12.01.2023
Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда натовского калибра
Украинские войска выпустили по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T16:04
2023-01-12T16:04
2023-01-12T16:04
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Желанное первое – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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в мире, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда натовского калибра
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Донецку три снаряда натовского калибра