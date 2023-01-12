https://ria.ru/20230112/donetsk-1844369450.html

ВСУ обстреляли два района Донецка

ВСУ обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 12.01.2023

ВСУ обстреляли два района Донецка

Украинские войска выпустили по двум районам Донецка шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T12:58

2023-01-12T12:58

2023-01-12T12:58

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

россия

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ДОНЕЦК, 12 янв – РИА Новости. Украинские войска выпустили по двум районам Донецка шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230111/spetsoperatsiya-1844262425.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, россия