https://ria.ru/20230112/donetsk-1844349335.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 12.01.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T12:23
2023-01-12T12:23
2023-01-12T12:23
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 янв – РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:50 – населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства. Ранее в четверг, по данным представительства, украинские войска дважды обстреляли указанный район, выпустив пять снарядов "натовского" калибра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230112/donbass-1844309087.html
https://ria.ru/20230112/donetsk-1844297825.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска снова обстреляли Донецк
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку еще четыре снаряда