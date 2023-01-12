https://ria.ru/20230112/donetsk-1844349335.html

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 12.01.2023

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T12:23

2023-01-12T12:23

2023-01-12T12:23

специальная военная операция на украине

донецк

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украина

нато

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 12 янв – РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:50 – населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства. Ранее в четверг, по данным представительства, украинские войска дважды обстреляли указанный район, выпустив пять снарядов "натовского" калибра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230112/donbass-1844309087.html

https://ria.ru/20230112/donetsk-1844297825.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк, происшествия