https://ria.ru/20230112/donetsk-1844297825.html
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 12.01.2023
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска в 09.40 мск выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T09:57
2023-01-12T09:57
2023-01-12T10:05
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
нато
украина
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ДОНЕЦК, 12 янв – РИА Новости. Украинские войска в 09.40 мск выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:40 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале ведомства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230112/donbass-1844291679.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия, НАТО, Украина
09:57 12.01.2023 (обновлено: 10:05 12.01.2023)
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда