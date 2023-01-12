https://ria.ru/20230112/donetsk-1844267552.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 12.01.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска впервые за восемь часов обстреляли Донецк, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району города, сообщило... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T00:21

2023-01-12T00:21

2023-01-12T00:22

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Украинские войска впервые за восемь часов обстреляли Донецк, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району города, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 22.30 – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Предыдущий обстрел Донецка, по данным представительства, произошел в 13.55.

https://ria.ru/20230110/obstrel-1843931635.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк