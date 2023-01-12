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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 12.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230112/donetsk-1844267552.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 12.01.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска впервые за восемь часов обстреляли Донецк, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району города, сообщило... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T00:21
2023-01-12T00:22
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Украинские войска впервые за восемь часов обстреляли Донецк, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району города, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 22.30 – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Предыдущий обстрел Донецка, по данным представительства, произошел в 13.55.
https://ria.ru/20230110/obstrel-1843931635.html
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
00:21 12.01.2023 (обновлено: 00:22 12.01.2023)
 
Украинские войска обстреляли Донецк

ВСУ выпустили по Донецку три снаряда "натовского" калибра

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкЖительница Донецка у разрушенного дома
Жительница Донецка у разрушенного дома - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Жительница Донецка у разрушенного дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Украинские войска впервые за восемь часов обстреляли Донецк, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району города, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 22.30 – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Разрушенное здание в Ленинском районе Донецка после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 15:54Специальная военная операция на Украине
При обстреле Ленинского района Донецка ранена женщина
Предыдущий обстрел Донецка, по данным представительства, произошел в 13.55.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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