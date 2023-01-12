https://ria.ru/20230112/donbass-1844309087.html
Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска обстреляли Макеевку - РИА Новости, 12.01.2023
Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T10:49
2023-01-12T10:49
2023-01-12T10:52
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230112/donetsk-1844297825.html
https://ria.ru/20230112/donbass-1844291679.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО, Происшествия
10:49 12.01.2023 (обновлено: 10:52 12.01.2023)
Украинские войска обстреляли Макеевку
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Макеевке три снаряда