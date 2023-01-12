https://ria.ru/20230112/donbass-1844291679.html
Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 12.01.2023
Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 18 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 90 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T09:15
2023-01-12T09:15
2023-01-12T09:15
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
горловка
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 18 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 90 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 18 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 10 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра. На горловском - восемь обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 90 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов: Донецк, Горловка, Старомихайловка, Александровка. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели мужчины в Центрально-Городском районе Горловки. Ранения различной степени тяжести получили два мирных жителя. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 10 обстрелов.
https://ria.ru/20230112/donetsk-1844283806.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, горловка, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Горловка, Украина, СЦКК
Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР
В Донецке заявили, что украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР