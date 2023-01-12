https://ria.ru/20230112/diskreditatsiya-1844433484.html

На "Новую газету" составили протокол за дискредитацию армии

На "Новую газету" составили протокол за дискредитацию армии - РИА Новости, 12.01.2023

На "Новую газету" составили протокол за дискредитацию армии

Таганский суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный на "Новую газету" за дискредитацию использования Вооруженных сил России, сообщили... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T16:19

2023-01-12T16:19

2023-01-12T16:19

журналистика

цензура

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

москва

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Таганский суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный на "Новую газету" за дискредитацию использования Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости в суде. "Дело об административном правонарушении в отношении АНО " РИД "НОВАЯ ГАЗЕТА" зарегистрировано судом 11 января", - рассказал собеседник агентства. Дата его рассмотрения пока не назначена. По ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ наказание для юридических лиц предусмотрено в размере от 300 до 500 тысяч рублей. Ранее Басманный суд Москвы отобрал лицензию СМИ у печатной версии "Новой газеты" и издательского дома "Новая рассказ-газета". Поводом для лишения издания лицензии стал тот факт, что еще в 2006 году оно не представило в Роскомнадзор свой обновленный устав после смены учредителя, как это предписано законом. Между тем де-факто "Новая газета" приостановила работу еще в марте 2022 года после второго предупреждения Роскомнадзора о недопустимости нарушения законодательства РФ. В 2022 году "Новую газету" штрафовали на 350 и 300 тысяч рублей по административной статье о распространении недостоверной информации (ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ). Впоследствии уехавшие из России журналисты "Новой газеты" создали под тем же брендом новый проект под названием "Новая газета. Европа". Подчеркивалось, что это "не филиал "Новой газеты", но самостоятельный проект, независимый юридически и фактически".

https://ria.ru/20230109/diskreditatsiya-1843782702.html

https://ria.ru/20230112/grebenschikov-1844401956.html

https://ria.ru/20230112/meladze-1844392966.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

журналистика, цензура, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, новая газета , вооруженные силы рф, происшествия