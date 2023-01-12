https://ria.ru/20230112/diskreditatsiya-1844433484.html
На "Новую газету" составили протокол за дискредитацию армии
На "Новую газету" составили протокол за дискредитацию армии - РИА Новости, 12.01.2023
На "Новую газету" составили протокол за дискредитацию армии
Таганский суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный на "Новую газету" за дискредитацию использования Вооруженных сил России, сообщили... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T16:19
2023-01-12T16:19
2023-01-12T16:19
журналистика
цензура
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
москва
новая газета
вооруженные силы рф
происшествия
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Таганский суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный на "Новую газету" за дискредитацию использования Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости в суде. "Дело об административном правонарушении в отношении АНО " РИД "НОВАЯ ГАЗЕТА" зарегистрировано судом 11 января", - рассказал собеседник агентства. Дата его рассмотрения пока не назначена. По ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ наказание для юридических лиц предусмотрено в размере от 300 до 500 тысяч рублей. Ранее Басманный суд Москвы отобрал лицензию СМИ у печатной версии "Новой газеты" и издательского дома "Новая рассказ-газета". Поводом для лишения издания лицензии стал тот факт, что еще в 2006 году оно не представило в Роскомнадзор свой обновленный устав после смены учредителя, как это предписано законом. Между тем де-факто "Новая газета" приостановила работу еще в марте 2022 года после второго предупреждения Роскомнадзора о недопустимости нарушения законодательства РФ. В 2022 году "Новую газету" штрафовали на 350 и 300 тысяч рублей по административной статье о распространении недостоверной информации (ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ). Впоследствии уехавшие из России журналисты "Новой газеты" создали под тем же брендом новый проект под названием "Новая газета. Европа". Подчеркивалось, что это "не филиал "Новой газеты", но самостоятельный проект, независимый юридически и фактически".
https://ria.ru/20230109/diskreditatsiya-1843782702.html
https://ria.ru/20230112/grebenschikov-1844401956.html
https://ria.ru/20230112/meladze-1844392966.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
журналистика, цензура, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, новая газета , вооруженные силы рф, происшествия
журналистика, Цензура, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Москва, Новая газета , Вооруженные силы РФ, Происшествия
На "Новую газету" составили протокол за дискредитацию армии
Таганский суд Москвы зарегистрировал протокол на "Новую газету" за дискредитацию армии
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Таганский суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный на "Новую газету" за дискредитацию использования Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости в суде.
"Дело об административном правонарушении в отношении АНО " РИД "НОВАЯ ГАЗЕТА" зарегистрировано судом 11 января", - рассказал собеседник агентства.
Дата его рассмотрения пока не назначена.
По ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ наказание для юридических лиц предусмотрено в размере от 300 до 500 тысяч рублей.
Ранее Басманный суд Москвы отобрал лицензию СМИ у печатной версии "Новой газеты" и издательского дома "Новая рассказ-газета". Поводом для лишения издания лицензии стал тот факт, что еще в 2006 году оно не представило в Роскомнадзор
свой обновленный устав после смены учредителя, как это предписано законом.
Между тем де-факто "Новая газета" приостановила работу еще в марте 2022 года после второго предупреждения Роскомнадзора о недопустимости нарушения законодательства РФ.
В 2022 году "Новую газету" штрафовали на 350 и 300 тысяч рублей по административной статье о распространении недостоверной информации (ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ).
Впоследствии уехавшие из России журналисты "Новой газеты" создали под тем же брендом новый проект под названием "Новая газета. Европа". Подчеркивалось, что это "не филиал "Новой газеты", но самостоятельный проект, независимый юридически и фактически".