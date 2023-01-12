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В Вышнем Волочке Тверской области открыли детский сад - РИА Новости, 12.01.2023
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Тверская область
https://ria.ru/20230112/detskiy_sad-1844456556.html
В Вышнем Волочке Тверской области открыли детский сад
В Вышнем Волочке Тверской области открыли детский сад - РИА Новости, 12.01.2023
В Вышнем Волочке Тверской области открыли детский сад
В городе Вышний Волочек Тверской области в четверг открылся детский сад "Теремок", построенный в рамках национального проекта "Демография", сообщает... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T17:27
2023-01-12T17:27
тверская область
игорь руденя
вышний волочек
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ТВЕРЬ, 12 янв – РИА Новости. В городе Вышний Волочек Тверской области в четверг открылся детский сад "Теремок", построенный в рамках национального проекта "Демография", сообщает пресс-служба регионального правительства."Каждый год мы открываем не менее одного социального объекта. Наличие современных дошкольных учреждений будет стимулировать развитие демографии в нашем регионе", - сказал губернатор региона Игорь Руденя на церемонии открытия детского сада. Его слова цитирует пресс-служба областного правительства.Дошкольное учреждение рассчитано на 160 мест. Там созданы восемь групп для детей, в том числе ясельные."В детском саду созданы все условия для пребывания и всестороннего развития детей – это комфортные, оснащённые современным оборудованием группы, спортивный и музыкальный залы. Обустроены медицинский блок с процедурным кабинетом и пищеблок. Оборудована зона краеведческой тематики, где представлены макеты ключевых достопримечательностей Вышнего Волочка", - отметили в пресс-службе.С 2019 года в рамках нацпроекта "Демография" в Тверской области открыты 12 детских садов на более чем полторы тысячи мест.
https://ria.ru/20230110/obrazovanie-1843989048.html
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игорь руденя, вышний волочек
Тверская область, Игорь Руденя, Вышний Волочек
17:27 12.01.2023
 

В Вышнем Волочке Тверской области открыли детский сад

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиВ Вышнем Волочке Тверской области открыли детский сад
В Вышнем Волочке Тверской области открыли детский сад - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
В Вышнем Волочке Тверской области открыли детский сад
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 12 янв – РИА Новости. В городе Вышний Волочек Тверской области в четверг открылся детский сад "Теремок", построенный в рамках национального проекта "Демография", сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Каждый год мы открываем не менее одного социального объекта. Наличие современных дошкольных учреждений будет стимулировать развитие демографии в нашем регионе", - сказал губернатор региона Игорь Руденя на церемонии открытия детского сада. Его слова цитирует пресс-служба областного правительства.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 19:59Тверская область
В Тверской области принята программа развития образования до 2030 года
Дошкольное учреждение рассчитано на 160 мест. Там созданы восемь групп для детей, в том числе ясельные.
"В детском саду созданы все условия для пребывания и всестороннего развития детей – это комфортные, оснащённые современным оборудованием группы, спортивный и музыкальный залы. Обустроены медицинский блок с процедурным кабинетом и пищеблок. Оборудована зона краеведческой тематики, где представлены макеты ключевых достопримечательностей Вышнего Волочка", - отметили в пресс-службе.
С 2019 года в рамках нацпроекта "Демография" в Тверской области открыты 12 детских садов на более чем полторы тысячи мест.
 
Тверская областьИгорь РуденяВышний Волочек
 
 
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