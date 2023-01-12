https://ria.ru/20230112/detskiy_sad-1844456556.html
В Вышнем Волочке Тверской области открыли детский сад
В Вышнем Волочке Тверской области открыли детский сад - РИА Новости, 12.01.2023
В Вышнем Волочке Тверской области открыли детский сад
В городе Вышний Волочек Тверской области в четверг открылся детский сад "Теремок", построенный в рамках национального проекта "Демография", сообщает... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T17:27
2023-01-12T17:27
2023-01-12T17:27
тверская область
игорь руденя
вышний волочек
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ТВЕРЬ, 12 янв – РИА Новости. В городе Вышний Волочек Тверской области в четверг открылся детский сад "Теремок", построенный в рамках национального проекта "Демография", сообщает пресс-служба регионального правительства."Каждый год мы открываем не менее одного социального объекта. Наличие современных дошкольных учреждений будет стимулировать развитие демографии в нашем регионе", - сказал губернатор региона Игорь Руденя на церемонии открытия детского сада. Его слова цитирует пресс-служба областного правительства.Дошкольное учреждение рассчитано на 160 мест. Там созданы восемь групп для детей, в том числе ясельные."В детском саду созданы все условия для пребывания и всестороннего развития детей – это комфортные, оснащённые современным оборудованием группы, спортивный и музыкальный залы. Обустроены медицинский блок с процедурным кабинетом и пищеблок. Оборудована зона краеведческой тематики, где представлены макеты ключевых достопримечательностей Вышнего Волочка", - отметили в пресс-службе.С 2019 года в рамках нацпроекта "Демография" в Тверской области открыты 12 детских садов на более чем полторы тысячи мест.
https://ria.ru/20230110/obrazovanie-1843989048.html
вышний волочек
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, вышний волочек
Тверская область, Игорь Руденя, Вышний Волочек
ТВЕРЬ, 12 янв – РИА Новости. В городе Вышний Волочек Тверской области в четверг открылся детский сад "Теремок", построенный в рамках национального проекта "Демография", сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Каждый год мы открываем не менее одного социального объекта. Наличие современных дошкольных учреждений будет стимулировать развитие демографии в нашем регионе", - сказал губернатор региона Игорь Руденя
на церемонии открытия детского сада. Его слова цитирует пресс-служба областного правительства.
Дошкольное учреждение рассчитано на 160 мест. Там созданы восемь групп для детей, в том числе ясельные.
"В детском саду созданы все условия для пребывания и всестороннего развития детей – это комфортные, оснащённые современным оборудованием группы, спортивный и музыкальный залы. Обустроены медицинский блок с процедурным кабинетом и пищеблок. Оборудована зона краеведческой тематики, где представлены макеты ключевых достопримечательностей Вышнего Волочка", - отметили в пресс-службе.
С 2019 года в рамках нацпроекта "Демография" в Тверской области открыты 12 детских садов на более чем полторы тысячи мест.