https://ria.ru/20230112/detskiy_sad-1844456556.html

В Вышнем Волочке Тверской области открыли детский сад

В Вышнем Волочке Тверской области открыли детский сад - РИА Новости, 12.01.2023

В Вышнем Волочке Тверской области открыли детский сад

В городе Вышний Волочек Тверской области в четверг открылся детский сад "Теремок", построенный в рамках национального проекта "Демография", сообщает... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T17:27

2023-01-12T17:27

2023-01-12T17:27

тверская область

игорь руденя

вышний волочек

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ТВЕРЬ, 12 янв – РИА Новости. В городе Вышний Волочек Тверской области в четверг открылся детский сад "Теремок", построенный в рамках национального проекта "Демография", сообщает пресс-служба регионального правительства."Каждый год мы открываем не менее одного социального объекта. Наличие современных дошкольных учреждений будет стимулировать развитие демографии в нашем регионе", - сказал губернатор региона Игорь Руденя на церемонии открытия детского сада. Его слова цитирует пресс-служба областного правительства.Дошкольное учреждение рассчитано на 160 мест. Там созданы восемь групп для детей, в том числе ясельные."В детском саду созданы все условия для пребывания и всестороннего развития детей – это комфортные, оснащённые современным оборудованием группы, спортивный и музыкальный залы. Обустроены медицинский блок с процедурным кабинетом и пищеблок. Оборудована зона краеведческой тематики, где представлены макеты ключевых достопримечательностей Вышнего Волочка", - отметили в пресс-службе.С 2019 года в рамках нацпроекта "Демография" в Тверской области открыты 12 детских садов на более чем полторы тысячи мест.

https://ria.ru/20230110/obrazovanie-1843989048.html

вышний волочек

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, вышний волочек