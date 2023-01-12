Рейтинг@Mail.ru
В России за сутки госпитализировали 882 человека с COVID-19 - РИА Новости, 12.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230112/covid-19-1844314823.html
В России за сутки госпитализировали 882 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 882 человека с COVID-19 - РИА Новости, 12.01.2023
В России за сутки госпитализировали 882 человека с COVID-19
Более 4,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 48 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T11:02
2023-01-12T11:16
распространение коронавируса
россия
общество
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796882182_0:0:3130:1762_1920x0_80_0_0_7801f4b5c31f66bc9b0c129ac7d9006d.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Более 4,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 48 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 882 человека, на 2% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 39 субъектах, снижение - в 36 регионах, ситуация не изменилась в 10 субъектах. "Выздоровело за сутки 4 541 человек, или на 11,3% меньше в сравнении с 11 января 2023 года. Выявлено 4 675 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 48 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230111/koronavirus-1844249041.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796882182_399:0:3130:2048_1920x0_80_0_0_7fb8908560f90aebc006cd3ce2d2b6c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Россия, Общество, Коронавирус COVID-19
11:02 12.01.2023 (обновлено: 11:16 12.01.2023)
 
В России за сутки госпитализировали 882 человека с COVID-19

В России за сутки выявили 4675 новых случаев COVID-19, умерли 48 человек

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники в инфекционной больнице
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинские работники в инфекционной больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Более 4,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 48 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 882 человека, на 2% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 39 субъектах, снижение - в 36 регионах, ситуация не изменилась в 10 субъектах.
"Выздоровело за сутки 4 541 человек, или на 11,3% меньше в сравнении с 11 января 2023 года. Выявлено 4 675 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 48 человек", - говорится в сообщении.
Медицинские работники проводят дезинфекцию в месте массового тестирования на COVID-19 в Пекине - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 20:28Распространение коронавируса
Глава ВОЗ обвинил Китай в занижении данных о смертях от COVID-19
 
Распространение коронавирусаРоссияОбществоКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала