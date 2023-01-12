https://ria.ru/20230112/covid-19-1844314823.html
В России за сутки госпитализировали 882 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 882 человека с COVID-19 - РИА Новости, 12.01.2023
В России за сутки госпитализировали 882 человека с COVID-19
Более 4,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 48 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T11:02
2023-01-12T11:02
2023-01-12T11:16
распространение коронавируса
россия
общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Более 4,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 48 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 882 человека, на 2% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 39 субъектах, снижение - в 36 регионах, ситуация не изменилась в 10 субъектах. "Выздоровело за сутки 4 541 человек, или на 11,3% меньше в сравнении с 11 января 2023 года. Выявлено 4 675 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 48 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230111/koronavirus-1844249041.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, общество, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Россия, Общество, Коронавирус COVID-19
11:02 12.01.2023 (обновлено: 11:16 12.01.2023)
В России за сутки госпитализировали 882 человека с COVID-19
В России за сутки выявили 4675 новых случаев COVID-19, умерли 48 человек