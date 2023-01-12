https://ria.ru/20230112/covid-19-1844314823.html

В России за сутки госпитализировали 882 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 882 человека с COVID-19 - РИА Новости, 12.01.2023

В России за сутки госпитализировали 882 человека с COVID-19

Более 4,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 48 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T11:02

2023-01-12T11:02

2023-01-12T11:16

распространение коронавируса

россия

общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Более 4,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 48 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 882 человека, на 2% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 39 субъектах, снижение - в 36 регионах, ситуация не изменилась в 10 субъектах. "Выздоровело за сутки 4 541 человек, или на 11,3% меньше в сравнении с 11 января 2023 года. Выявлено 4 675 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 48 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230111/koronavirus-1844249041.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, общество, коронавирус covid-19