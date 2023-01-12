https://ria.ru/20230112/belorussiya-1844472708.html
Лукашенко назначил начальника управления боевой подготовки ВС Белоруссии
Лукашенко назначил начальника управления боевой подготовки ВС Белоруссии - РИА Новости, 12.01.2023
Лукашенко назначил начальника управления боевой подготовки ВС Белоруссии
Начальником главного управления боевой подготовки Вооруженных сил Белоруссии назначен генерал-майор Александр Бас, сообщила пресс-служба белорусского... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T18:07
2023-01-12T18:07
2023-01-12T18:07
в мире
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 12 янв - РИА Новости. Начальником главного управления боевой подготовки Вооруженных сил Белоруссии назначен генерал-майор Александр Бас, сообщила пресс-служба белорусского президента. "Генерал-майор Александр Бас назначен начальником главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил. Соответствующий Указ № 7 подписал 12 января Президент Беларуси Александр Лукашенко", - говорится в сообщении. Этим же документом Бас освобожден от должности заместителя командующего войсками Западного оперативного командования ВС Белоруссии.
https://ria.ru/20230112/ukraina-1844456367.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, белоруссия
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия
Лукашенко назначил начальника управления боевой подготовки ВС Белоруссии
Лукашенко назначил генерал-майора Баса главой управления боевой подготовки ВС Белоруссии