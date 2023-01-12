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Авиарегулятор США заявил о восстановлении работы системы оповещения пилотов - РИА Новости, 12.01.2023
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Авиарегулятор США заявил о восстановлении работы системы оповещения пилотов
Авиарегулятор США заявил о восстановлении работы системы оповещения пилотов - РИА Новости, 12.01.2023
Авиарегулятор США заявил о восстановлении работы системы оповещения пилотов
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило, что после сбоя системы оповещения пилотов в среду деятельность полностью восстановилась,... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T19:28
2023-01-12T19:28
в мире
технологии
сша
faa
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило, что после сбоя системы оповещения пилотов в среду деятельность полностью восстановилась, нестандартных переносов и отмен рейсов нет. В среду Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о сбое в системе оповещения пилотов, ситуация затронула работу национальной системы управления воздушным движением. Речь идет о сбое в работе системы оповещения NOTAM, которая отвечает за рассылку в реальном времени информации пилотам об опасностях полета и ограничениях. Из-за сбоя в течение нескольких часов был запрещен вылет всех самолет в стране. Сообщалось, что свыше 10 тысяч рейсов внутри страны. а также прилетающих в страну и вылетающих оттуда были перенесены или отменены. "Работа Федерального управления гражданской авиации вернулась в нормальный режим, этим утром мы не наблюдаем никаких нестандартных переносов или отмен", - говорится в сообщении Управления в Twitter.
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в мире, технологии, сша, faa
В мире, Технологии, США, FAA
19:28 12.01.2023
 
Авиарегулятор США заявил о восстановлении работы системы оповещения пилотов

Авиарегулятор США: система оповещения пилотов восстановлена, переносов и отмен рейсов нет

© AP Photo / Nam Y. Huh Международный аэропорт О'Хара в Чикаго
 Международный аэропорт О'Хара в Чикаго - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© AP Photo / Nam Y. Huh
Международный аэропорт О'Хара в Чикаго. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило, что после сбоя системы оповещения пилотов в среду деятельность полностью восстановилась, нестандартных переносов и отмен рейсов нет.
В среду Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о сбое в системе оповещения пилотов, ситуация затронула работу национальной системы управления воздушным движением. Речь идет о сбое в работе системы оповещения NOTAM, которая отвечает за рассылку в реальном времени информации пилотам об опасностях полета и ограничениях. Из-за сбоя в течение нескольких часов был запрещен вылет всех самолет в стране. Сообщалось, что свыше 10 тысяч рейсов внутри страны. а также прилетающих в страну и вылетающих оттуда были перенесены или отменены.
"Работа Федерального управления гражданской авиации вернулась в нормальный режим, этим утром мы не наблюдаем никаких нестандартных переносов или отмен", - говорится в сообщении Управления в Twitter.
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В миреТехнологииСШАFAA
 
 
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