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Зеленский пообещал беспрерывно снабжать ВСУ боеприпасами в Артемовске
Зеленский пообещал беспрерывно снабжать ВСУ боеприпасами в Артемовске - РИА Новости, 12.01.2023
Зеленский пообещал беспрерывно снабжать ВСУ боеприпасами в Артемовске
Владимир Зеленский утверждает, что украинские войска в Артемовске будут получать боеприпасы "быстро и беспрерывно". РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T18:39
2023-01-12T18:39
2023-01-12T18:39
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
артемовск
соледар
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что украинские войска в Артемовске будут получать боеприпасы "быстро и беспрерывно". В четверг Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, в ходе которой обсуждалась ситуация на фронте. Город Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. За Артемовск и Соледар идут ожесточенные бои. Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск - Северск. Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска.
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Зеленский пообещал беспрерывно снабжать ВСУ боеприпасами в Артемовске
Зеленский пообещал беспрерывно снабжать боеприпасами украинские войска в Артемовске