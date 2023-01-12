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Зеленский пообещал беспрерывно снабжать ВСУ боеприпасами в Артемовске - РИА Новости, 12.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230112/artemovsk-1844479620.html
Зеленский пообещал беспрерывно снабжать ВСУ боеприпасами в Артемовске
Зеленский пообещал беспрерывно снабжать ВСУ боеприпасами в Артемовске - РИА Новости, 12.01.2023
Зеленский пообещал беспрерывно снабжать ВСУ боеприпасами в Артемовске
Владимир Зеленский утверждает, что украинские войска в Артемовске будут получать боеприпасы "быстро и беспрерывно". РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T18:39
2023-01-12T18:39
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
артемовск
соледар
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что украинские войска в Артемовске будут получать боеприпасы "быстро и беспрерывно". В четверг Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, в ходе которой обсуждалась ситуация на фронте. Город Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. За Артемовск и Соледар идут ожесточенные бои. Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск - Северск. Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска.
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в мире, владимир зеленский, артемовск, соледар, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Артемовск, Соледар, Киев, Вооруженные силы Украины
18:39 12.01.2023
 
Зеленский пообещал беспрерывно снабжать ВСУ боеприпасами в Артемовске

Зеленский пообещал беспрерывно снабжать боеприпасами украинские войска в Артемовске

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что украинские войска в Артемовске будут получать боеприпасы "быстро и беспрерывно".
В четверг Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, в ходе которой обсуждалась ситуация на фронте.
"Особое внимание было уделено боям в Бахмуте (Артемовске – ред.) и Соледаре. Подчеркиваю, что подразделения, обороняющие эти города, будут быстро и беспрерывно обеспечены боеприпасами и всем необходимым", - написал Зеленский в Telegram-канале.
Город Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. За Артемовск и Соледар идут ожесточенные бои.
Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск - Северск. Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийАртемовскСоледарКиевВооруженные силы Украины
 
 
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