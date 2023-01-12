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В Донецке заявили о серьезном продвижении под Артемовском - РИА Новости, 12.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230112/artemovsk-1844303382.html
В Донецке заявили о серьезном продвижении под Артемовском
В Донецке заявили о серьезном продвижении под Артемовском - РИА Новости, 12.01.2023
В Донецке заявили о серьезном продвижении под Артемовском
Российские войска серьезно продвинулись в районе Артемовска, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T10:28
2023-01-12T10:52
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
артемовск
россия
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российские войска серьезно продвинулись в районе Артемовска, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live".Накануне Минобороны России сообщило, что подразделения ВДВ блокировали с севера и юга Соледар, а в самом городе ведут бой штурмовые отряды. В свою очередь, основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара.По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, возможности для освобождения Артемовска кратно улучшились.Соледар стратегически важен для Киева, так как находится в центре линии обороны Артемовск — Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с севера.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230111/soledar-1843900053.html
донецкая народная республика
артемовск
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безопасность, донецкая народная республика, артемовск, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Россия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:28 12.01.2023 (обновлено: 10:52 12.01.2023)
 
В Донецке заявили о серьезном продвижении под Артемовском

Советник Пушилина Кимаковский заявил о серьезном продвижении ВС России под Артемовском

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкБоевая машина пехоты БМП-3 Вооруженных сил России, задействованная в специальной военной операции
Боевая машина пехоты БМП-3 Вооруженных сил России, задействованная в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Боевая машина пехоты БМП-3 Вооруженных сил России, задействованная в специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российские войска серьезно продвинулись в районе Артемовска, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live".
"Артиллерия сегодня реально подавляет силы противника, на некоторых участках они даже из окопов вылезти не могут. Это сейчас проявляется и на Донецком направлении, количество обстрелов по городу уменьшилось. Это говорит о том, что наши войска начинают работать более эффективно. Поэтому у нас есть определенные продвижения по Авдеевскому направлению, у нас есть серьезное продвижение в районе Артемовска", — сказал он.
Накануне Минобороны России сообщило, что подразделения ВДВ блокировали с севера и юга Соледар, а в самом городе ведут бой штурмовые отряды. В свою очередь, основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара.
По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, возможности для освобождения Артемовска кратно улучшились.
Соледар стратегически важен для Киева, так как находится в центре линии обороны Артемовск — Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с севера.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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