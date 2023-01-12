https://ria.ru/20230112/artemovsk-1844303382.html
В Донецке заявили о серьезном продвижении под Артемовском
В Донецке заявили о серьезном продвижении под Артемовском - РИА Новости, 12.01.2023
В Донецке заявили о серьезном продвижении под Артемовском
Российские войска серьезно продвинулись в районе Артемовска, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T10:28
2023-01-12T10:28
2023-01-12T10:52
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
артемовск
россия
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российские войска серьезно продвинулись в районе Артемовска, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live".Накануне Минобороны России сообщило, что подразделения ВДВ блокировали с севера и юга Соледар, а в самом городе ведут бой штурмовые отряды. В свою очередь, основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара.По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, возможности для освобождения Артемовска кратно улучшились.Соледар стратегически важен для Киева, так как находится в центре линии обороны Артемовск — Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с севера.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230111/soledar-1843900053.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, артемовск, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Россия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:28 12.01.2023 (обновлено: 10:52 12.01.2023)
В Донецке заявили о серьезном продвижении под Артемовском
Советник Пушилина Кимаковский заявил о серьезном продвижении ВС России под Артемовском