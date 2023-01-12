https://ria.ru/20230112/artemovsk-1844303382.html

В Донецке заявили о серьезном продвижении под Артемовском

В Донецке заявили о серьезном продвижении под Артемовском - РИА Новости, 12.01.2023

В Донецке заявили о серьезном продвижении под Артемовском

Российские войска серьезно продвинулись в районе Артемовска, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T10:28

2023-01-12T10:28

2023-01-12T10:52

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

артемовск

россия

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российские войска серьезно продвинулись в районе Артемовска, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live".Накануне Минобороны России сообщило, что подразделения ВДВ блокировали с севера и юга Соледар, а в самом городе ведут бой штурмовые отряды. В свою очередь, основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара.По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, возможности для освобождения Артемовска кратно улучшились.Соледар стратегически важен для Киева, так как находится в центре линии обороны Артемовск — Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с севера.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230111/soledar-1843900053.html

донецкая народная республика

артемовск

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, артемовск, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр