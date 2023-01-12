https://ria.ru/20230112/arest-1844371543.html

Во Львове арестовали нежилые помещения, принадлежащие россиянам

Во Львове арестовали нежилые помещения, принадлежащие россиянам - РИА Новости, 12.01.2023

Во Львове арестовали нежилые помещения, принадлежащие россиянам

В центре Львова арестованы и переданы в управление национальному агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) двухэтажные помещения, принадлежащие... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T13:01

2023-01-12T13:01

2023-01-12T13:01

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В центре Львова арестованы и переданы в управление национальному агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) двухэтажные помещения, принадлежащие гражданам РФ, сообщили в четверг в офисе генпрокурора Украины. По данным пресс-службы ведомства, предприятие незаконно завладело двухэтажным помещением общей площадью около 160 квадратных метров, для этого "его представители вступили в сговор с местным жителем". Подозреваемый, используя поддельное решение суда, получил право собственности на объект недвижимости и совершил сделку о передаче имущества. В офисе генпрокурора отметили, что в отношении деятельности должностных лиц общества и жителя Львова осуществляется досудебное расследование по фактам мошенничества, легализации имущества, полученного преступным путем и подделки документов. Жителю Львова уже сообщено о подозрении, а материалы в отношении других выделены в отдельное производство. Владимир Зеленский ранее подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов.

https://ria.ru/20230111/grazhdanstvo-1844257531.html

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в мире, владимир зеленский, россия, украина, львов