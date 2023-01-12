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Во Львове арестовали нежилые помещения, принадлежащие россиянам - РИА Новости, 12.01.2023
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Во Львове арестовали нежилые помещения, принадлежащие россиянам
Во Львове арестовали нежилые помещения, принадлежащие россиянам - РИА Новости, 12.01.2023
Во Львове арестовали нежилые помещения, принадлежащие россиянам
В центре Львова арестованы и переданы в управление национальному агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) двухэтажные помещения, принадлежащие... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T13:01
2023-01-12T13:01
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В центре Львова арестованы и переданы в управление национальному агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) двухэтажные помещения, принадлежащие гражданам РФ, сообщили в четверг в офисе генпрокурора Украины. По данным пресс-службы ведомства, предприятие незаконно завладело двухэтажным помещением общей площадью около 160 квадратных метров, для этого "его представители вступили в сговор с местным жителем". Подозреваемый, используя поддельное решение суда, получил право собственности на объект недвижимости и совершил сделку о передаче имущества. В офисе генпрокурора отметили, что в отношении деятельности должностных лиц общества и жителя Львова осуществляется досудебное расследование по фактам мошенничества, легализации имущества, полученного преступным путем и подделки документов. Жителю Львова уже сообщено о подозрении, а материалы в отношении других выделены в отдельное производство. Владимир Зеленский ранее подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов.
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в мире, владимир зеленский, россия, украина, львов
В мире, Владимир Зеленский, Россия, Украина, Львов
13:01 12.01.2023
 
Во Львове арестовали нежилые помещения, принадлежащие россиянам

ГП Украины сообщила об аресте принадлежащих россиянам нежилых помещений в центре Львова

© AP Photo / Bernat ArmangueЛьвов, Украина
Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
Львов, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В центре Львова арестованы и переданы в управление национальному агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) двухэтажные помещения, принадлежащие гражданам РФ, сообщили в четверг в офисе генпрокурора Украины.
"По ходатайству прокурора Галицкой окружной прокуратуры Львова арестовано и передано в АРМА имущество общества, конечным бенефициаром которого являются граждане РФ. Речь идет о нежилых помещениях в центре Львова стоимостью 3,8 миллиона гривен (104 тысячи долларов - ред.)", - говорится в сообщении ведомства.
По данным пресс-службы ведомства, предприятие незаконно завладело двухэтажным помещением общей площадью около 160 квадратных метров, для этого "его представители вступили в сговор с местным жителем". Подозреваемый, используя поддельное решение суда, получил право собственности на объект недвижимости и совершил сделку о передаче имущества.
В офисе генпрокурора отметили, что в отношении деятельности должностных лиц общества и жителя Львова осуществляется досудебное расследование по фактам мошенничества, легализации имущества, полученного преступным путем и подделки документов. Жителю Львова уже сообщено о подозрении, а материалы в отношении других выделены в отдельное производство.
Владимир Зеленский ранее подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
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В миреВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаЛьвов
 
 
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