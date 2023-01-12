https://ria.ru/20230112/aktivy-1844454128.html

Киев заявил об аресте активов России и Белоруссии на 1,1 миллиарда долларов

Киев заявил об аресте активов России и Белоруссии на 1,1 миллиарда долларов - РИА Новости, 12.01.2023

Киев заявил об аресте активов России и Белоруссии на 1,1 миллиарда долларов

Киев в прошлом году нашел и заблокировал российские и белорусские активы стоимостью 41 миллиард гривен (1,12 миллиарда долларов США), сообщило Бюро... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T17:19

2023-01-12T17:19

2023-01-12T19:09

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россия

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в мире

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Киев в прошлом году нашел и заблокировал российские и белорусские активы стоимостью 41 миллиард гривен (1,12 миллиарда долларов США), сообщило Бюро экономической безопасности страны.Уточняется, что по всем уголовным производствам власти арестовали имущество на сумму около 46,7 миллиарда гривен.В бюро отметили, что среди прочего арестовали жилую и коммерческую недвижимость, банковские счета, активы, автомобили, минеральные удобрения, аптеки, АЗС, железнодорожные вагоны, товарные знаки, финансовые учреждения, средства, земельные участки, полезные ископаемые, производства и развлекательные заведения.В прошлом году в начале августа правительство Украины согласовало указ Зеленского о конфискации имущества и активов России. Речь идет о 903 объектах. Утверждается, что вырученные средства направят на оборону и восстановление страны.Как заявлял первый замминистра украинского МВД Евгений Енин, порядка семи тысяч предприятий попали под усиленный контроль сотрудников правоохранительных органов за сотрудничество с Россией и Белоруссией во время операции "Актив". В рамках нее разработали соответствующие рекомендации, которые Министерство внутренних дел направило в Нацбанк Украины. Это сделали для того, чтобы существенно усилить контроль за выводом валютных средств за границу страны.

https://ria.ru/20230112/konfiskatsiya-1844412932.html

https://ria.ru/20221222/aktivy-1840687054.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир зеленский, евгений енин, россия, украина, белоруссия, экономика, в мире