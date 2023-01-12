https://ria.ru/20230112/agrolitsey-1844384003.html

В Кузбассе открыли первый в Сибири агролицей

В Кузбассе открыли первый в Сибири агролицей - РИА Новости, 12.01.2023

В Кузбассе открыли первый в Сибири агролицей

Первый в Сибири агролицей открыли в Кузбассе, в нем старшеклассники смогут получить первичную рабочую профессию в сфере сельского хозяйства, сообщает... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T13:44

2023-01-12T13:44

2023-01-12T14:01

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кемерово

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КЕМЕРОВО, 12 янв - РИА Новости. Первый в Сибири агролицей открыли в Кузбассе, в нем старшеклассники смогут получить первичную рабочую профессию в сфере сельского хозяйства, сообщает пресс-служба правительства региона. Уточняется, что учебная программа аграрного лицея является дополнительным образованием. Вместе с углубленным изучением математики, информатики и биологии предусмотрено овладение инновациями в рабочей профессии. Ребята будут заниматься от 6 до 10 академических часов в неделю. Сегодня к занятиям приступила первая группа слушателей — 26 старшеклассников из Кемерова и Промышленновского округа. Продолжается набор второй группы. "Сегодня в Кузбассе профориентации школьников мы уделяем особое внимание, в частности, готовим кадровый потенциал для аграрного комплекса. В селах нужны грамотные специалисты, которые будут заниматься наукой в животноводстве и растениеводстве, управлять сложной техникой. В агролицее школьники не только будут получать образование, но и сразу на практике смогут применять полученные знания. Это поможет ребятам окончательно определиться с выбором будущей профессии и даст преимущество при поступлении в профильные вузы", — приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева. На торжественной церемонии открытия агролицея был утвержден устав и символ нового образовательного учреждения Кузбасса. Также первым слушателям вручили форму лицеистов. Гостям, пришедшим на открытие, студенты Кузбасской сельскохозяйственной академии показали мастер-классы по направлениям "Умная теплица", "Беспилотные летательные аппараты", "Робототехника".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

кемеровская область, сергей цивилев, кемерово, россия