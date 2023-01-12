13:44 12.01.2023 (обновлено: 14:01 12.01.2023)
В Кузбассе открыли первый в Сибири агролицей
В Кемеровской области открыли первый в Сибири агролицей
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса Открытие агролицея в Кузбассе
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Открытие агролицея в Кузбассе
КЕМЕРОВО, 12 янв - РИА Новости. Первый в Сибири агролицей открыли в Кузбассе, в нем старшеклассники смогут получить первичную рабочую профессию в сфере сельского хозяйства, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В Кузбассе открылся первый в Сибири агролицей. Современное учебное заведение, оснащенное профессиональным оборудованием для реализации научных идей, создано на базе Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии. Ученики 10 и 11 классов смогут получить в агролицее первичную рабочую профессию в сфере сельского хозяйства", – говорится в сообщении.
Уточняется, что учебная программа аграрного лицея является дополнительным образованием. Вместе с углубленным изучением математики, информатики и биологии предусмотрено овладение инновациями в рабочей профессии. Ребята будут заниматься от 6 до 10 академических часов в неделю. Сегодня к занятиям приступила первая группа слушателей — 26 старшеклассников из Кемерова и Промышленновского округа. Продолжается набор второй группы.
"Сегодня в Кузбассе профориентации школьников мы уделяем особое внимание, в частности, готовим кадровый потенциал для аграрного комплекса. В селах нужны грамотные специалисты, которые будут заниматься наукой в животноводстве и растениеводстве, управлять сложной техникой. В агролицее школьники не только будут получать образование, но и сразу на практике смогут применять полученные знания. Это поможет ребятам окончательно определиться с выбором будущей профессии и даст преимущество при поступлении в профильные вузы", — приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.
На торжественной церемонии открытия агролицея был утвержден устав и символ нового образовательного учреждения Кузбасса. Также первым слушателям вручили форму лицеистов. Гостям, пришедшим на открытие, студенты Кузбасской сельскохозяйственной академии показали мастер-классы по направлениям "Умная теплица", "Беспилотные летательные аппараты", "Робототехника".