https://ria.ru/20230112/afganistan-1844420286.html
Спецпредставитель президента России встретился с главой МИД Афганистана
Спецпредставитель президента России встретился с главой МИД Афганистана - РИА Новости, 12.01.2023
Спецпредставитель президента России встретился с главой МИД Афганистана
Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил РИА Новости, что в ходе визита в Афганистан... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T15:35
2023-01-12T15:35
2023-01-12T15:52
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил РИА Новости, что в ходе визита в Афганистан встретился с главой МИД страны Амиром Ханом Моттаки."Подтверждаю встречу", - сказал он агентству.Кабулов ответил утвердительно на вопрос, обсуждались ли в ходе встречи вопросы экономического сотрудничества. "Да, детали будут позже", - указал дипломат.
https://ria.ru/20221227/afganistan-1841697404.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, афганистан, в мире
Россия, Афганистан, В мире
15:35 12.01.2023 (обновлено: 15:52 12.01.2023)
Спецпредставитель президента России встретился с главой МИД Афганистана
Спецпредставитель президента России встретился с главой МИД Афганистана в Кабуле