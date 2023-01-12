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Спецпредставитель президента России встретился с главой МИД Афганистана - РИА Новости, 12.01.2023
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Спецпредставитель президента России встретился с главой МИД Афганистана
Спецпредставитель президента России встретился с главой МИД Афганистана - РИА Новости, 12.01.2023
Спецпредставитель президента России встретился с главой МИД Афганистана
Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил РИА Новости, что в ходе визита в Афганистан... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T15:35
2023-01-12T15:52
россия
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил РИА Новости, что в ходе визита в Афганистан встретился с главой МИД страны Амиром Ханом Моттаки."Подтверждаю встречу", - сказал он агентству.Кабулов ответил утвердительно на вопрос, обсуждались ли в ходе встречи вопросы экономического сотрудничества. "Да, детали будут позже", - указал дипломат.
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россия, афганистан, в мире
Россия, Афганистан, В мире
15:35 12.01.2023 (обновлено: 15:52 12.01.2023)
 
Спецпредставитель президента России встретился с главой МИД Афганистана

Спецпредставитель президента России встретился с главой МИД Афганистана в Кабуле

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вид на город Кабул в Афганистане. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил РИА Новости, что в ходе визита в Афганистан встретился с главой МИД страны Амиром Ханом Моттаки.
"Подтверждаю встречу", - сказал он агентству.
Кабулов ответил утвердительно на вопрос, обсуждались ли в ходе встречи вопросы экономического сотрудничества. "Да, детали будут позже", - указал дипломат.
Хамид Карзай - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
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Бывший президент Афганистана обвинил США в произошедшем в стране
 
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