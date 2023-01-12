https://ria.ru/20230112/afganistan-1844420286.html

Спецпредставитель президента России встретился с главой МИД Афганистана

Спецпредставитель президента России встретился с главой МИД Афганистана - РИА Новости, 12.01.2023

Спецпредставитель президента России встретился с главой МИД Афганистана

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил РИА Новости, что в ходе визита в Афганистан... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T15:35

2023-01-12T15:35

2023-01-12T15:52

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил РИА Новости, что в ходе визита в Афганистан встретился с главой МИД страны Амиром Ханом Моттаки."Подтверждаю встречу", - сказал он агентству.Кабулов ответил утвердительно на вопрос, обсуждались ли в ходе встречи вопросы экономического сотрудничества. "Да, детали будут позже", - указал дипломат.

https://ria.ru/20221227/afganistan-1841697404.html

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афганистан

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, афганистан, в мире