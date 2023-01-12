https://ria.ru/20230112/abkhaziya-1844271856.html

В Абхазии начали действовать веерные отключения электричества

В Абхазии начали действовать веерные отключения электричества - РИА Новости, 12.01.2023

В Абхазии начали действовать веерные отключения электричества

Веерные отключения электроэнергии начали действовать в Абхазии с 12 января, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T02:03

2023-01-12T02:03

2023-01-12T02:03

абхазия

россия

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СУХУМ, 12 янв - РИА Новости. Веерные отключения электроэнергии начали действовать в Абхазии с 12 января, передает корреспондент РИА Новости. В республике веерные отключения электроэнергии, как сообщала ранее пресс-служба РУП "Черноморэнерго", вводятся из-за дефицита мощности и для обеспечения баланса в энергосистеме. Потребление электричества, по данным "Черноморэнерго", в Абхазии выросло на 15% по сравнению с прошлым годом. Первые отключения, как передает корреспондент РИА Новости, начались в 1.00 (совпадает с мск) с нескольких подстанций, запитанных от Ингурской ГЭС. В общей сложности свет будут отключать четыре раза в сутки по одному часу. Во вторник в Абхазии были введены временные ограничения на подачу электроэнергии из-за высоких нагрузок на воздушной линии "Псоу 220" без определенного графика отключений. Переток электричества из России в Абхазию начался с 22 ноября из-за проблем на воздушной линии "Ачгуара", когда в большей части республики были введены ограничения на подачу энергии. В начале декабря были введены веерные отключения из-за нехватки объема перетока, но позже часть ограничений были сняты.

https://ria.ru/20221109/elektrichestvo-1830204929.html

https://ria.ru/20221211/aviaranzit-1837833597.html

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