https://ria.ru/20230111/zelenskiy-1844244214.html

Зеленский заявил, что ждет от НАТО большего, чем слова об "открытых дверях"

Зеленский заявил, что ждет от НАТО большего, чем слова об "открытых дверях" - РИА Новости, 11.01.2023

Зеленский заявил, что ждет от НАТО большего, чем слова об "открытых дверях"

Владимир Зеленский заявил, что Киев ждет от НАТО чего-то большего, чем заявления об "открытых дверях" для Украины. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T19:52

2023-01-11T19:52

2023-01-11T22:20

в мире

владимир зеленский

джейк салливан

йенс столтенберг

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россия

нато

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Киев ждет от НАТО чего-то большего, чем заявления об "открытых дверях" для Украины. В конце сентября Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20230111/obeschanie-1844017845.html

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киев

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир зеленский, джейк салливан, йенс столтенберг, украина, киев, россия, нато