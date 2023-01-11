19:52 11.01.2023 (обновлено: 22:20 11.01.2023)
Зеленский заявил, что ждет от НАТО большего, чем слова об "открытых дверях"
Зеленский призвал НАТО к конкретным шагам по принятию Украины
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Киев ждет от НАТО чего-то большего, чем заявления об "открытых дверях" для Украины.
"Просто поддержки Украины от коллег НАТО, поддержки в виде риторики об "открытых дверях" недостаточно для Украины… Нам нужны шаги вперед. Решение будет в Вильнюсе (на саммите НАТО летом – ред.), мы очень ждем мощных шагов, чего-то большего, чем открытые двери", - сказал Зеленский в среду на пресс-конференции во Львове.
В конце сентября Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.