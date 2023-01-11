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Зеленский заявил, что ждет от НАТО большего, чем слова об "открытых дверях" - РИА Новости, 11.01.2023
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Зеленский заявил, что ждет от НАТО большего, чем слова об "открытых дверях"
Зеленский заявил, что ждет от НАТО большего, чем слова об "открытых дверях" - РИА Новости, 11.01.2023
Зеленский заявил, что ждет от НАТО большего, чем слова об "открытых дверях"
Владимир Зеленский заявил, что Киев ждет от НАТО чего-то большего, чем заявления об "открытых дверях" для Украины. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T19:52
2023-01-11T22:20
в мире
владимир зеленский
джейк салливан
йенс столтенберг
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Киев ждет от НАТО чего-то большего, чем заявления об "открытых дверях" для Украины. В конце сентября Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
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в мире, владимир зеленский, джейк салливан, йенс столтенберг, украина, киев, россия, нато
В мире, Владимир Зеленский, Джейк Салливан, Йенс Столтенберг, Украина, Киев, Россия, НАТО
19:52 11.01.2023 (обновлено: 22:20 11.01.2023)
 
Зеленский заявил, что ждет от НАТО большего, чем слова об "открытых дверях"

Зеленский призвал НАТО к конкретным шагам по принятию Украины

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Киев ждет от НАТО чего-то большего, чем заявления об "открытых дверях" для Украины.
"Просто поддержки Украины от коллег НАТО, поддержки в виде риторики об "открытых дверях" недостаточно для Украины… Нам нужны шаги вперед. Решение будет в Вильнюсе (на саммите НАТО летом – ред.), мы очень ждем мощных шагов, чего-то большего, чем открытые двери", - сказал Зеленский в среду на пресс-конференции во Львове.
В конце сентября Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
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Британский политолог рассказал, как в НАТО нарушили обещание по Украине
 
В миреВладимир ЗеленскийДжейк СалливанЙенс СтолтенбергУкраинаКиевРоссияНАТО
 
 
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