14:17 11.01.2023 (обновлено: 14:41 11.01.2023)
В посольстве Украины пожаловались, что глава Филиппин игнорирует Зеленского
Посол Украины Михайлюк: президент Филиппин Маркос игнорирует попытки Зеленского поговорить
© Фото пресс-службы президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото пресс-службы президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Киев пытался связаться с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом, чтобы организовать телефонный разговор между ним и Владимиром Зеленским, но с июня не получил никакого ответа, заявил временный поверенный в делах посольства Украины в республике Денис Михайлюк.
"Мы просили о телефонном разговоре между (Зеленским, — Прим.ред.) и президентом Маркосом, но пока не получили ответа от офиса президента", — приводит его слова газета Inquirer.
Дипломат уточнил, что с июня 2022 года они пытались связаться с Маркосом через министерство иностранных дел Филиппин дважды в месяц. Он также предположил, что местные власти не ответили на запрос Киева ввиду занятости президента внутренними делами страны.
Во время своей избирательной компании на пост главы государства Маркос утверждал, что Филиппинам "нет необходимости вмешиваться в конфликт между Россией и Украиной".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию страны, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.