https://ria.ru/20230111/zelenskiy-1844126979.html

В посольстве Украины пожаловались, что глава Филиппин игнорирует Зеленского

В посольстве Украины пожаловались, что глава Филиппин игнорирует Зеленского - РИА Новости, 11.01.2023

В посольстве Украины пожаловались, что глава Филиппин игнорирует Зеленского

Киев пытался связаться с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом, чтобы организовать телефонный разговор между ним и Владимиром Зеленским, но с июня не... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T14:17

2023-01-11T14:17

2023-01-11T14:41

в мире

фердинанд маркос

филиппины

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Киев пытался связаться с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом, чтобы организовать телефонный разговор между ним и Владимиром Зеленским, но с июня не получил никакого ответа, заявил временный поверенный в делах посольства Украины в республике Денис Михайлюк.Дипломат уточнил, что с июня 2022 года они пытались связаться с Маркосом через министерство иностранных дел Филиппин дважды в месяц. Он также предположил, что местные власти не ответили на запрос Киева ввиду занятости президента внутренними делами страны.Во время своей избирательной компании на пост главы государства Маркос утверждал, что Филиппинам "нет необходимости вмешиваться в конфликт между Россией и Украиной".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию страны, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230111/tanki-1844086173.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, фердинанд маркос, филиппины, украина, владимир зеленский