https://ria.ru/20230111/zdravookhranenie-1844142895.html

Путин призвал обеспечить все регионы качественным здравоохранением

Путин призвал обеспечить все регионы качественным здравоохранением - РИА Новости, 11.01.2023

Путин призвал обеспечить все регионы качественным здравоохранением

Все регионы России, включая новые субъекты, должны быть обеспечены современным качественным здравоохранением, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T15:04

2023-01-11T15:04

2023-01-11T15:14

здоровье - общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Все регионы России, включая новые субъекты, должны быть обеспечены современным качественным здравоохранением, заявил президент РФ Владимир Путин.Говоря о проблемах демографии на совещании с членами правительства РФ, Путин сказал, что их решение заключается, в том числе, через "повышение доступности современного и качественного здравоохранения"."Подчеркну: работа по этим направлениям должна охватить все регионы страны, включая и новые субъекты федерации", - отметил глава государства.

https://ria.ru/20230111/tamoksifen-1844092894.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, владимир путин, россия