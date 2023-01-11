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Путин призвал обеспечить все регионы качественным здравоохранением - РИА Новости, 11.01.2023
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Путин призвал обеспечить все регионы качественным здравоохранением
Путин призвал обеспечить все регионы качественным здравоохранением - РИА Новости, 11.01.2023
Путин призвал обеспечить все регионы качественным здравоохранением
Все регионы России, включая новые субъекты, должны быть обеспечены современным качественным здравоохранением, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T15:04
2023-01-11T15:14
здоровье - общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Все регионы России, включая новые субъекты, должны быть обеспечены современным качественным здравоохранением, заявил президент РФ Владимир Путин.Говоря о проблемах демографии на совещании с членами правительства РФ, Путин сказал, что их решение заключается, в том числе, через "повышение доступности современного и качественного здравоохранения"."Подчеркну: работа по этим направлениям должна охватить все регионы страны, включая и новые субъекты федерации", - отметил глава государства.
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здоровье - общество, владимир путин, россия
Здоровье - Общество, Владимир Путин, Россия
15:04 11.01.2023 (обновлено: 15:14 11.01.2023)
 
Путин призвал обеспечить все регионы качественным здравоохранением

Президент Путин призвал обеспечить все регионы России качественным здравоохранением

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПалата интенсивной терапии
Палата интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Палата интенсивной терапии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Все регионы России, включая новые субъекты, должны быть обеспечены современным качественным здравоохранением, заявил президент РФ Владимир Путин.
Говоря о проблемах демографии на совещании с членами правительства РФ, Путин сказал, что их решение заключается, в том числе, через "повышение доступности современного и качественного здравоохранения".
"Подчеркну: работа по этим направлениям должна охватить все регионы страны, включая и новые субъекты федерации", - отметил глава государства.
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