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Вице-мэр Ефимов: в ОЭЗ Москвы построили завод измерительных приборов - РИА Новости, 11.01.2023
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Вице-мэр Ефимов: в ОЭЗ Москвы построили завод измерительных приборов
Вице-мэр Ефимов: в ОЭЗ Москвы построили завод измерительных приборов - РИА Новости, 11.01.2023
Вице-мэр Ефимов: в ОЭЗ Москвы построили завод измерительных приборов
Завод по производству высокоточных электронно-измерительных приборов вводят в эксплуатацию на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва",... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T09:14
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Завод по производству высокоточных электронно-измерительных приборов вводят в эксплуатацию на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.В свою очередь, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский уточнил, что площадь нового завода составит более 2,4 тысячи квадратных метров, на нем будет создано 90 новых рабочих мест.Компания "Термико" с 2014 года является резидентом столичной ОЭЗ, поставляя для комплекса ЖКХ Москвы термометры и различные датчики для коммерческого учета тепла. Сегодня на предприятии выпускается свыше тридцати 30 видов приборов для измерения температуры. Компания постоянно ведет научно-исследовательскую и конструкторскую деятельность и имеет собственную аккредитованную метрологическую службу с необходимым количеством эталонов.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
09:14 11.01.2023
 

Вице-мэр Ефимов: в ОЭЗ Москвы построили завод измерительных приборов

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Завод по производству высокоточных электронно-измерительных приборов вводят в эксплуатацию на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Компания "Термико" получила разрешение на ввод в эксплуатацию административно-производственного корпуса для разработки и производства средств измерения температуры на площадке "Алабушево" особой экономической зоны столицы. Инвесторы вложили в новое предприятие свыше 154 миллионов рублей. Сырье и материалы, из которых будут изготавливать измерительные приборы, полностью российские", – рассказал заммэра, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
В свою очередь, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский уточнил, что площадь нового завода составит более 2,4 тысячи квадратных метров, на нем будет создано 90 новых рабочих мест.
Компания "Термико" с 2014 года является резидентом столичной ОЭЗ, поставляя для комплекса ЖКХ Москвы термометры и различные датчики для коммерческого учета тепла. Сегодня на предприятии выпускается свыше тридцати 30 видов приборов для измерения температуры. Компания постоянно ведет научно-исследовательскую и конструкторскую деятельность и имеет собственную аккредитованную метрологическую службу с необходимым количеством эталонов.
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Владимир Ефимов (Правительство Москвы)Москва
 
 
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