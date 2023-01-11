Вице-мэр Ефимов: в ОЭЗ Москвы построили завод измерительных приборов
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Завод по производству высокоточных электронно-измерительных приборов вводят в эксплуатацию на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Компания "Термико" получила разрешение на ввод в эксплуатацию административно-производственного корпуса для разработки и производства средств измерения температуры на площадке "Алабушево" особой экономической зоны столицы. Инвесторы вложили в новое предприятие свыше 154 миллионов рублей. Сырье и материалы, из которых будут изготавливать измерительные приборы, полностью российские", – рассказал заммэра, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
В свою очередь, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский уточнил, что площадь нового завода составит более 2,4 тысячи квадратных метров, на нем будет создано 90 новых рабочих мест.
Компания "Термико" с 2014 года является резидентом столичной ОЭЗ, поставляя для комплекса ЖКХ Москвы термометры и различные датчики для коммерческого учета тепла. Сегодня на предприятии выпускается свыше тридцати 30 видов приборов для измерения температуры. Компания постоянно ведет научно-исследовательскую и конструкторскую деятельность и имеет собственную аккредитованную метрологическую службу с необходимым количеством эталонов.
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