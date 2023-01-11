https://ria.ru/20230111/zavod-1843986226.html

Вице-мэр Ефимов: в ОЭЗ Москвы построили завод измерительных приборов

Вице-мэр Ефимов: в ОЭЗ Москвы построили завод измерительных приборов - РИА Новости, 11.01.2023

Вице-мэр Ефимов: в ОЭЗ Москвы построили завод измерительных приборов

Завод по производству высокоточных электронно-измерительных приборов вводят в эксплуатацию на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва",... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T09:14

2023-01-11T09:14

2023-01-11T09:14

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Завод по производству высокоточных электронно-измерительных приборов вводят в эксплуатацию на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.В свою очередь, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский уточнил, что площадь нового завода составит более 2,4 тысячи квадратных метров, на нем будет создано 90 новых рабочих мест.Компания "Термико" с 2014 года является резидентом столичной ОЭЗ, поставляя для комплекса ЖКХ Москвы термометры и различные датчики для коммерческого учета тепла. Сегодня на предприятии выпускается свыше тридцати 30 видов приборов для измерения температуры. Компания постоянно ведет научно-исследовательскую и конструкторскую деятельность и имеет собственную аккредитованную метрологическую службу с необходимым количеством эталонов.

https://realty.ria.ru/20220915/farmzavody-1816986194.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва