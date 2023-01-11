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День заповедников и национальных парков в России

День заповедников и национальных парков в России - РИА Новости, 11.01.2023

День заповедников и национальных парков в России

11 января в России ежегодно отмечается День заповедников и национальных парков. Впервые его празднование состоялось в 1997 году. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T04:26

2023-01-11T04:26

2023-01-11T04:26

справки

россия

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11 января в России ежегодно отмечается День заповедников и национальных парков. Впервые его празднование состоялось в 1997 году. Дата обусловлена тем, что именно в этот день в 1917 году (29 декабря 1916 года – по старому стилю), в нашей стране с целью охраны соболя в Бурятии был создан первый государственный природный заповедник – Баргузинский.Баргузинский государственный биосферный заповедник расположен на северо-восточном побережье озера Байкал, на западных склонах центральной части Баргузинского хребта, от побережья озера Байкал до главного гребня Баргузинского хребта. Площадь заповедника составляет 367 тысяч гектаров.Он является примером заповедника – эталона природы, абсолютного природного резервата. Многие десятилетия антропогенное воздействие на его природный комплекс было минимальным. Природу заповедника никогда не переделывали, не преобразовывали, не улучшали.Свою первоначальную задачу – сохранение и восстановление популяции соболя – заповедник выполнил к середине 1930-х годов и в дальнейшем из целевых перешел в категорию комплексных. А в 1986 году, как свидетельство международного признания заслуг заповедника не только в изучении и восстановлении соболя, но и в сохранении всего природного комплекса этого уголка Байкала, стало присвоение ему статуса биосферного. В 1996 году территория Баргузинского заповедника вошла в состав объекта Всемирного природного наследия озера Байкал. В России государственные природные заповедники и национальные парки относятся к особо охраняемым природным территориям (ООПТ) федерального значения. Образование и деятельность ООПТ регулируются Федеральным законом от 14 марта 1995 года "Об особо охраняемых природных территориях". Согласно документу, особо охраняемые природные территории – это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния.При принятии решений о создании особо охраняемых природных территорий учитывается:К категориям ООПТ помимо государственных заповедников и национальных парков относятся: природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады.Государственные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады могут относиться к ООПТ федерального или регионального значения, природные парки – к ООПТ регионального значения.В границах государственных природных заповедников природная среда сохраняется в естественном состоянии и полностью запрещается экономическая и иная деятельность.В границах национальных парков выделяются зоны, в которых природная среда сохраняется в естественном состоянии и запрещается осуществление любой деятельности, а также зоны, в которых ограничивается экономическая или иная деятельность в целях сохранения объектов природного и культурного наследия и их использования в рекреационных целях.Земельные участки и природные ресурсы, расположенные в границах государственных природных заповедников и национальных парков, находятся в федеральной собственности и не подлежат отчуждению. Россия обладает самой масштабной системой заповедных территорий в мире. В настоящее время система особо охраняемых природных территорий в России включает в себя около 13 тысяч ООПТ общей площадью порядка 240 миллионов гектаров, что составляет более 13% от территории страны.В системе ООПТ федерального значения функционируют 107 заповедников, 66 национальных парков, 63 заказника. Из них 104 заповедника, 64 национальных парка, 62 заказника находятся в ведении Минприроды России.В особо охраняемых природных территориях федерального значения работает более 10 тысяч человек. Более трети из них – государственные инспекторы в области охраны окружающей среды, кроме них, в отрасли трудятся научные сотрудники – биологи, географы, геологи, гидрологи и многие другие, а также экопросветители, лесники, юристы, бухгалтера и экономисты, так как работа очень многогранна и касается различных видов деятельности.С 2018 года в России действует национальный проект "Экология", важнейшими задачами которого являются сохранение уникальных экосистем и биологического разнообразия, а также развитие эколого-туристического потенциала ООПТ. Одним из приоритетных направлений развития ООПТ является экологический туризм – с каждым годом он набирает все большую популярность в национальных парках нашей страны.Если в 2020 году ООПТ посетило 6,7 миллиона человек, то в 2021 году – уже 10,6 миллиона, а за первые десять месяцев 2022 года – 12,7 миллиона туристов.В течение пяти лет в топе лидеров по посещаемости нацпарки "Кисловодский" (Ставропольский край), "Сочинский" (Краснодарский край) и "Красноярские столбы" (Красноярский край).В День заповедников и национальных парков руководство Минприроды награждает отличившихся сотрудников заповедных территорий. На территориях ООПТ проводятся различные просветительские мероприятия. Материал подготовлен на основе информации открытых источников

россия

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия