https://ria.ru/20230111/zakharova-1844034890.html

Захарова: Запад не сможет избежать ответственности за задержание Касема

Захарова: Запад не сможет избежать ответственности за задержание Касема - РИА Новости, 11.01.2023

Захарова: Запад не сможет избежать ответственности за задержание Касема

Страны Запада не смогут избежать ответственности за задержание шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T09:04

2023-01-11T09:04

2023-01-11T09:04

мария захарова

дмитрий киселев

татьяна москалькова

союз журналистов россии

задержание шеф-редактора sputnik литва касема

в мире

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Страны Запада не смогут избежать ответственности за задержание шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Это хладнокровие, какая-то непоколебимая уверенность в полной безнаказанности, я в этом убеждена, должна (быть — ред.) просто обрушена у тех, кто считает, что эта ситуация пройдет абсолютно незаметно, что в очередной раз прикрываясь какими-то там пустыми словами, в очередной раз рассказывая небылицы и прения с опорой на какие-то уже ставшие полумифическими их тезисы про свободу, (что — ред.) они смогут избежать ответственности. Не смогут. И теперь это не вопрос нашего оправдания, нашего указания на тех, кто не прав. Это вопрос нашего настоящего наступления, потому что иначе быть просто не может", — сказала Захарова в эфире радио "Sputnik". Она подчеркнула, что ситуация, "когда человека, который является профессиональным журналистом исключительно и только за его профессиональную деятельность на протяжении многих лет преследуют политические режимы стран, которые считают себя демократическими", должна стать "символом того тотального беспредела, который сейчас творится на территории стран коллективного Запада". "Эта тема будет звучать постоянно из уст российских представителей международных организаций, причём во всех специализированных институтах. Везде, где есть тема прав человека, свободы слова, защиты деятельности журналиста, везде эта тема будет звучать от российских представителей", — добавила она. Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Как сообщил Sputnik Литва, он был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, журналиста уже перевели в рижскую Центральную тюрьму. В МИД РФ ранее заявили, что задержание Касема в Латвии является местью диктаторских режимов за его принципиальность и представляет собой террор против инакомыслия. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала задержание шеф-редактора Sputnik Литва покушением на свободу слова и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя ситуацию, заявил РИА Новости, что СЖР считает это одним из самых серьезных нарушений и отправит информацию о происходящем во все международные правозащитные журналистские организации. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, говоря о задержании Касема, отмечал, что медиагруппа будет призывать международную общественность отреагировать и сделает "все что можно для освобождения" Касема. Само задержание Киселев назвал незаконным, а арест, по его словам, происходит в условиях "европейского беспредела, когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за мнение, за позицию, за ту информацию, которую он высказывает".

https://ria.ru/20230106/arest-1843267046.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Они так могут арестовать любого журналиста". Акция в поддержку Марата Касема Акция в поддержку задержанного за профессиональную деятельность шеф-редактора Sputnik Литва прошла у стен латвийского посольства в Москве. Поддержать журналиста пришел генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, коллеги, а также общественные деятели. Ранее Касема задержали в Латвии, куда он приехал по семейным делам. 2023-01-11T09:04 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мария захарова, дмитрий киселев, татьяна москалькова, союз журналистов россии, задержание шеф-редактора sputnik литва касема, в мире