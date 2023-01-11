Великобритания и Япония подпишут крупное оборонное соглашение
Великобритания и Япония подпишут крупнейшее более чем за сто лет оборонное соглашение
Токио. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Великобритания и Япония подпишут в среду крупнейшее более чем за 100 лет соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, которое позволит странам размещать войска на территории друг друга, сообщила в среду канцелярия британского премьер-министра Риши Сунака.
"Годы переговоров завершатся подписанием сегодня (документа), который стремительно ускорит сотрудничество в сфере обороны и безопасности и позволит Великобритании и Японии размещать силы на территории друг друга", - говорится в заявлении канцелярии, опубликованном на сайте британского правительства.
Соглашение также позволит сторонам проводить более масштабные и сложные военные учения, а также другие мероприятия по размещению войск, что укрепит роль Британии в поддержании безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, отмечается в заявлении.
Подписание документа состоится в Лондоне между премьер-министром Британии Риши Сунаком и главой правительства Японии Фумио Кисидой, который посетит Соединенное Королевство в рамках турне по странам-членам G7. В течение нескольких недель после этого соглашение будет представлено для одобрения перед парламентом обеих стран. Помимо этого, главы двух стран обсудят при встрече вопросы торговли, экономической безопасности и помощь Украине, сообщила канцелярия.
Британия станет первой европейской страной, которая подпишет с Японией соглашение о взаимном доступе (Reciprocal Access Agreement, RAA). Оно станет важнейшим документом по сотрудничеству в сфере обороны между Лондоном и Токио с 1902 года, о его подписании стороны договорились ещё в мае 2022 года, сказано на сайте.
В декабре 2022 года правительства Японии, Великобритании и Италии договорились о запуске Программы глобальной боевой авиации (Global Combat Air Program) по совместной разработке истребителя нового поколения к 2035 году.
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