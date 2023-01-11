https://ria.ru/20230111/vsu-1844204338.html

В США рассказали, почему Вашингтон пришел в ужас из-за просьбы Зеленского

В США рассказали, почему Вашингтон пришел в ужас из-за просьбы Зеленского - РИА Новости, 11.01.2023

В США рассказали, почему Вашингтон пришел в ужас из-за просьбы Зеленского

США и Германия боятся отдавать ВСУ танки Abrams и Leopard 2, которые российская армия может захватить в боях с разваливающейся украинской армией, заявил... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T17:50

2023-01-11T17:50

2023-01-11T18:32

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. США и Германия боятся отдавать ВСУ танки Abrams и Leopard 2, которые российская армия может захватить в боях с разваливающейся украинской армией, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Логичнее было бы отправить либо американские, либо немецкие танки, чтобы облегчить процедуру обслуживания и замены деталей на машинах, считает Макгрегор. Полковник также добавил, что из двух моделей выбрал бы Leopard 2 из-за его надежного дизельного двигателя, который не нужно заправлять каждые шесть или восемь часов."Но оба танка превосходны. Не должно быть никаких сомнений", — резюмировал полковник.Украина неоднократно требовала у Соединенных Штатов и Германии предоставить бронетехнику для наступательных действий. Официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт, в свою очередь, заявил, что правительство не намерено поставлять Киеву Leopard 2. Как сообщила газета Washington Post со ссылкой на американского чиновника, Вашингтон также не планирует отдавать танки Abrams по техническим причинам. Они весят 55 тонн и работают на турбинном двигателе, расходующем топливо с огромной скоростью. Кроме того, американские бронемашины склонны к поломкам и требуют серьезного опыта в обслуживании, писали журналисты.Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы и военную технику, станут законной целью для ВКС в соседней республике. Во внешнеполитическом ведомстве также заявляли, что государства Североатлантического альянса "играют с огнем", поставляя амуницию киевскому режиму.

https://ria.ru/20230111/raketa-1844162515.html

https://ria.ru/20230110/zelenskiy-1843951271.html

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политика, украина, сша, германия, сергей лавров, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, нато, m1 abrams