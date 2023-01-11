https://ria.ru/20230111/vsu-1844127468.html

СМИ сообщили, что наступления ВСУ в ближайшее время не ожидается

СМИ сообщили, что наступления ВСУ в ближайшее время не ожидается - РИА Новости, 11.01.2023

СМИ сообщили, что наступления ВСУ в ближайшее время не ожидается

Наступления украинских войск в ближайшее время не ожидаются, в том числе из-за ситуации в районе Артемовска (Бахмута) и Соледара, передает агентство Блумберг со РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T14:20

2023-01-11T14:20

2023-01-11T14:24

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

соледар

донецкая народная республика

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Наступления украинских войск в ближайшее время не ожидаются, в том числе из-за ситуации в районе Артемовска (Бахмута) и Соледара, передает агентство Блумберг со ссылкой на аналитиков. В среду руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин объявил, что подразделения группы взяли под контроль всю территорию Соледара, в центре города образован "котел", в котором ведутся бои. Минобороны РФ позднее сообщило, что бои в городе продолжаются. Как сообщает Блумберг со ссылкой на руководителя отдела стратегического моделирования киевского аналитического центра "Новая геополитика" Игоря Левченко, ситуация, сложившаяся вокруг Соледара и Артемовска, вынуждает украинское командование "задействовать больше резервов на этом направлении". "Так что может оказаться так, что в ближайшем будущем их (резервов) не хватит для проведения масштабного наступления на юг, из Запорожья или еще где-то", - заявил Левченко. По данным агентства, в последние дни на востоке Украины установились морозы, что укрепило почву и открыло окно для потенциальных зимних наступлений с обеих сторон конфликта. Однако, по мнению Левченко, несмотря на это, развитие ситуации в ближайшие месяцы, скорее всего, будет определяться относительными успехами каждой из сторон в подавлении сил противника и восстановлении своих сил к весне, а не погодными условиями.

https://ria.ru/20230111/soledar-1843900053.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

артемовск

соледар

донецкая народная республика

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, артемовск, соледар, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр