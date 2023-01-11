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СМИ сообщили, что наступления ВСУ в ближайшее время не ожидается - РИА Новости, 11.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230111/vsu-1844127468.html
СМИ сообщили, что наступления ВСУ в ближайшее время не ожидается
СМИ сообщили, что наступления ВСУ в ближайшее время не ожидается - РИА Новости, 11.01.2023
СМИ сообщили, что наступления ВСУ в ближайшее время не ожидается
Наступления украинских войск в ближайшее время не ожидаются, в том числе из-за ситуации в районе Артемовска (Бахмута) и Соледара, передает агентство Блумберг со РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T14:20
2023-01-11T14:24
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
соледар
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Наступления украинских войск в ближайшее время не ожидаются, в том числе из-за ситуации в районе Артемовска (Бахмута) и Соледара, передает агентство Блумберг со ссылкой на аналитиков. В среду руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин объявил, что подразделения группы взяли под контроль всю территорию Соледара, в центре города образован "котел", в котором ведутся бои. Минобороны РФ позднее сообщило, что бои в городе продолжаются. Как сообщает Блумберг со ссылкой на руководителя отдела стратегического моделирования киевского аналитического центра "Новая геополитика" Игоря Левченко, ситуация, сложившаяся вокруг Соледара и Артемовска, вынуждает украинское командование "задействовать больше резервов на этом направлении". "Так что может оказаться так, что в ближайшем будущем их (резервов) не хватит для проведения масштабного наступления на юг, из Запорожья или еще где-то", - заявил Левченко. По данным агентства, в последние дни на востоке Украины установились морозы, что укрепило почву и открыло окно для потенциальных зимних наступлений с обеих сторон конфликта. Однако, по мнению Левченко, несмотря на это, развитие ситуации в ближайшие месяцы, скорее всего, будет определяться относительными успехами каждой из сторон в подавлении сил противника и восстановлении своих сил к весне, а не погодными условиями.
https://ria.ru/20230111/soledar-1843900053.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
артемовск
соледар
донецкая народная республика
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в мире, артемовск, соледар, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Соледар, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:20 11.01.2023 (обновлено: 14:24 11.01.2023)
 
СМИ сообщили, что наступления ВСУ в ближайшее время не ожидается

Bloomberg: ВСУ вряд ли будут наступать в ближайшее время из-за ситуации в Соледаре

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие перевозят носилки с погибшим под Донецком
Украинские военнослужащие перевозят носилки с погибшим под Донецком - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие перевозят носилки с погибшим под Донецком. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Наступления украинских войск в ближайшее время не ожидаются, в том числе из-за ситуации в районе Артемовска (Бахмута) и Соледара, передает агентство Блумберг со ссылкой на аналитиков.
В среду руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин объявил, что подразделения группы взяли под контроль всю территорию Соледара, в центре города образован "котел", в котором ведутся бои. Минобороны РФ позднее сообщило, что бои в городе продолжаются.
Военнослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Наконец стали действовать грамотно". Что происходит в Соледаре
Как сообщает Блумберг со ссылкой на руководителя отдела стратегического моделирования киевского аналитического центра "Новая геополитика" Игоря Левченко, ситуация, сложившаяся вокруг Соледара и Артемовска, вынуждает украинское командование "задействовать больше резервов на этом направлении". "Так что может оказаться так, что в ближайшем будущем их (резервов) не хватит для проведения масштабного наступления на юг, из Запорожья или еще где-то", - заявил Левченко.
По данным агентства, в последние дни на востоке Украины установились морозы, что укрепило почву и открыло окно для потенциальных зимних наступлений с обеих сторон конфликта.
Однако, по мнению Левченко, несмотря на это, развитие ситуации в ближайшие месяцы, скорее всего, будет определяться относительными успехами каждой из сторон в подавлении сил противника и восстановлении своих сил к весне, а не погодными условиями.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
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