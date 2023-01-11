14:20 11.01.2023 (обновлено: 14:24 11.01.2023)
СМИ сообщили, что наступления ВСУ в ближайшее время не ожидается
Bloomberg: ВСУ вряд ли будут наступать в ближайшее время из-за ситуации в Соледаре
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие перевозят носилки с погибшим под Донецком
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие перевозят носилки с погибшим под Донецком. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Наступления украинских войск в ближайшее время не ожидаются, в том числе из-за ситуации в районе Артемовска (Бахмута) и Соледара, передает агентство Блумберг со ссылкой на аналитиков.
В среду руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин объявил, что подразделения группы взяли под контроль всю территорию Соледара, в центре города образован "котел", в котором ведутся бои. Минобороны РФ позднее сообщило, что бои в городе продолжаются.
Как сообщает Блумберг со ссылкой на руководителя отдела стратегического моделирования киевского аналитического центра "Новая геополитика" Игоря Левченко, ситуация, сложившаяся вокруг Соледара и Артемовска, вынуждает украинское командование "задействовать больше резервов на этом направлении". "Так что может оказаться так, что в ближайшем будущем их (резервов) не хватит для проведения масштабного наступления на юг, из Запорожья или еще где-то", - заявил Левченко.
По данным агентства, в последние дни на востоке Украины установились морозы, что укрепило почву и открыло окно для потенциальных зимних наступлений с обеих сторон конфликта.
Однако, по мнению Левченко, несмотря на это, развитие ситуации в ближайшие месяцы, скорее всего, будет определяться относительными успехами каждой из сторон в подавлении сил противника и восстановлении своих сил к весне, а не погодными условиями.