https://ria.ru/20230111/voennye-1844242317.html
Омбудсмен ДНР сообщила о возвращении 14 военных из украинского плена
Омбудсмен ДНР сообщила о возвращении 14 военных из украинского плена - РИА Новости, 11.01.2023
Омбудсмен ДНР сообщила о возвращении 14 военных из украинского плена
Четырнадцать военнослужащих Донецкой Народной республики вернулись из украинского плена в рамках обмена между Россией и Украиной, заявила в среду уполномоченный РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T19:40
2023-01-11T19:40
2023-01-11T19:40
специальная военная операция на украине
в мире
дарья морозова
донецкая народная республика
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810463459_0:0:3475:1955_1920x0_80_0_0_3c146d914e9959cdb306c963abcc08fe.jpg
ДОНЕЦК, 11 янв – РИА Новости. Четырнадцать военнослужащих Донецкой Народной республики вернулись из украинского плена в рамках обмена между Россией и Украиной, заявила в среду уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова. По словам омбудсмена, на территории других субъектов РФ военнослужащие "получили первоочередную медицинскую помощь и теперь едут на Родину". В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что из украинского плена возвращены 50 российских военных, их доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях МО РФ.
https://ria.ru/20230111/plen-1844020481.html
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803179464_656:0:3387:2048_1920x0_80_0_0_3388ce46d0dc40bd205b9944831d7511.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дарья морозова, донецкая народная республика, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дарья Морозова, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия
Омбудсмен ДНР сообщила о возвращении 14 военных из украинского плена
Омбудсмен ДНР Морозова сообщила о возвращении 14 военных республики из украинского плена