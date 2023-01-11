https://ria.ru/20230111/voennye-1844242317.html

Омбудсмен ДНР сообщила о возвращении 14 военных из украинского плена

Омбудсмен ДНР сообщила о возвращении 14 военных из украинского плена - РИА Новости, 11.01.2023

Омбудсмен ДНР сообщила о возвращении 14 военных из украинского плена

Четырнадцать военнослужащих Донецкой Народной республики вернулись из украинского плена в рамках обмена между Россией и Украиной, заявила в среду уполномоченный РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T19:40

2023-01-11T19:40

2023-01-11T19:40

специальная военная операция на украине

в мире

дарья морозова

донецкая народная республика

украина

россия

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ДОНЕЦК, 11 янв – РИА Новости. Четырнадцать военнослужащих Донецкой Народной республики вернулись из украинского плена в рамках обмена между Россией и Украиной, заявила в среду уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова. По словам омбудсмена, на территории других субъектов РФ военнослужащие "получили первоочередную медицинскую помощь и теперь едут на Родину". В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что из украинского плена возвращены 50 российских военных, их доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях МО РФ.

https://ria.ru/20230111/plen-1844020481.html

донецкая народная республика

украина

россия

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в мире, дарья морозова, донецкая народная республика, украина, россия