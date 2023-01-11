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Омбудсмен ДНР сообщила о возвращении 14 военных из украинского плена - РИА Новости, 11.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230111/voennye-1844242317.html
Омбудсмен ДНР сообщила о возвращении 14 военных из украинского плена
Омбудсмен ДНР сообщила о возвращении 14 военных из украинского плена - РИА Новости, 11.01.2023
Омбудсмен ДНР сообщила о возвращении 14 военных из украинского плена
Четырнадцать военнослужащих Донецкой Народной республики вернулись из украинского плена в рамках обмена между Россией и Украиной, заявила в среду уполномоченный РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T19:40
2023-01-11T19:40
специальная военная операция на украине
в мире
дарья морозова
донецкая народная республика
украина
россия
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ДОНЕЦК, 11 янв – РИА Новости. Четырнадцать военнослужащих Донецкой Народной республики вернулись из украинского плена в рамках обмена между Россией и Украиной, заявила в среду уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова. По словам омбудсмена, на территории других субъектов РФ военнослужащие "получили первоочередную медицинскую помощь и теперь едут на Родину". В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что из украинского плена возвращены 50 российских военных, их доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях МО РФ.
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в мире, дарья морозова, донецкая народная республика, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дарья Морозова, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия
19:40 11.01.2023
 
Омбудсмен ДНР сообщила о возвращении 14 военных из украинского плена

Омбудсмен ДНР Морозова сообщила о возвращении 14 военных республики из украинского плена

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ДНР
Военнослужащие ДНР - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 янв – РИА Новости. Четырнадцать военнослужащих Донецкой Народной республики вернулись из украинского плена в рамках обмена между Россией и Украиной, заявила в среду уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова.
"Хорошие новости. Домой возвращаются еще 14 защитников Республики, освобожденных из украинского плена. Эти бойцы стали участниками очередного этапа обмена между Россией и Украиной, который состоялся 31 декабря 2022 года", - написала Морозова в своем Telegram-канале.
По словам омбудсмена, на территории других субъектов РФ военнослужащие "получили первоочередную медицинскую помощь и теперь едут на Родину".
В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что из украинского плена возвращены 50 российских военных, их доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях МО РФ.
Ополченец из ДНР о пытках в украинском плену - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 04:05Специальная военная операция на Украине
Ополченец из ДНР рассказал о пытках в украинском плену
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДарья МорозоваДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссия
 
 
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