https://ria.ru/20230111/vengriya-1844139446.html

В МИД Венгрии рассказали о сотрудничестве с Белоруссией несмотря на санкции

В МИД Венгрии рассказали о сотрудничестве с Белоруссией несмотря на санкции - РИА Новости, 11.01.2023

В МИД Венгрии рассказали о сотрудничестве с Белоруссией несмотря на санкции

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто провел телефонный разговор с новым главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником и... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T14:59

2023-01-11T14:59

2023-01-11T14:59

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петер сийярто

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мид венгрии

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БУДАПЕШТ, 11 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто провел телефонный разговор с новым главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником и подтвердил намерение Будапешта продолжать экономическое сотрудничество с Минском в областях, не затронутых санкциями. "Новый министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник на другом конце телефона. В ноябре для нас много значила смерть бывшего коллеги Владимира Макея. Нового коллегу я тоже хорошо знаю, поскольку раньше он работал заместителем министра", - написал Сийярто в соцсетях. Министр сообщил, что в разговоре подчеркнул, что затягивание конфликта на Украине противоречит национальным интересам Венгрии, а также отметил необходимость сохранения дипломатических каналов связи открытыми. "Мы продолжаем сотрудничество в сферах экономики, не затронутых санкциями, в основном в фармацевтической промышленности, в сфере медицинских приборов и сельском хозяйстве. Я также попросил своего коллегу помочь венгерским дальнобойщикам, застрявшим на западной границе Белоруссии", - отметил Сийярто.

https://ria.ru/20230109/siyyarto-1843760588.html

https://ria.ru/20230107/ukraina-1843330857.html

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