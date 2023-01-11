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В МИД Венгрии рассказали о сотрудничестве с Белоруссией несмотря на санкции - РИА Новости, 11.01.2023
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В МИД Венгрии рассказали о сотрудничестве с Белоруссией несмотря на санкции
В МИД Венгрии рассказали о сотрудничестве с Белоруссией несмотря на санкции - РИА Новости, 11.01.2023
В МИД Венгрии рассказали о сотрудничестве с Белоруссией несмотря на санкции
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто провел телефонный разговор с новым главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником и... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T14:59
2023-01-11T14:59
в мире
петер сийярто
венгрия
белоруссия
будапешт
сергей алейник
мид белоруссии
мид венгрии
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БУДАПЕШТ, 11 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто провел телефонный разговор с новым главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником и подтвердил намерение Будапешта продолжать экономическое сотрудничество с Минском в областях, не затронутых санкциями. "Новый министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник на другом конце телефона. В ноябре для нас много значила смерть бывшего коллеги Владимира Макея. Нового коллегу я тоже хорошо знаю, поскольку раньше он работал заместителем министра", - написал Сийярто в соцсетях. Министр сообщил, что в разговоре подчеркнул, что затягивание конфликта на Украине противоречит национальным интересам Венгрии, а также отметил необходимость сохранения дипломатических каналов связи открытыми. "Мы продолжаем сотрудничество в сферах экономики, не затронутых санкциями, в основном в фармацевтической промышленности, в сфере медицинских приборов и сельском хозяйстве. Я также попросил своего коллегу помочь венгерским дальнобойщикам, застрявшим на западной границе Белоруссии", - отметил Сийярто.
https://ria.ru/20230109/siyyarto-1843760588.html
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в мире, петер сийярто, венгрия, белоруссия, будапешт, сергей алейник, мид белоруссии, мид венгрии
В мире, Петер Сийярто, Венгрия, Белоруссия, Будапешт, Сергей Алейник, МИД Белоруссии, МИД Венгрии
14:59 11.01.2023
 
В МИД Венгрии рассказали о сотрудничестве с Белоруссией несмотря на санкции

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что Будапешт продолжает сотрудничать с Минском

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 11 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто провел телефонный разговор с новым главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником и подтвердил намерение Будапешта продолжать экономическое сотрудничество с Минском в областях, не затронутых санкциями.
"Новый министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник на другом конце телефона. В ноябре для нас много значила смерть бывшего коллеги Владимира Макея. Нового коллегу я тоже хорошо знаю, поскольку раньше он работал заместителем министра", - написал Сийярто в соцсетях.
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Министр сообщил, что в разговоре подчеркнул, что затягивание конфликта на Украине противоречит национальным интересам Венгрии, а также отметил необходимость сохранения дипломатических каналов связи открытыми.
"Мы продолжаем сотрудничество в сферах экономики, не затронутых санкциями, в основном в фармацевтической промышленности, в сфере медицинских приборов и сельском хозяйстве. Я также попросил своего коллегу помочь венгерским дальнобойщикам, застрявшим на западной границе Белоруссии", - отметил Сийярто.
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В миреПетер СийяртоВенгрияБелоруссияБудапештСергей АлейникМИД БелоруссииМИД Венгрии
 
 
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