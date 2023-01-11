https://ria.ru/20230111/vaktsinatsiya-1844182514.html
Британская партия исключила депутата за сравнение вакцинации с холокостом
Британская партия исключила депутата за сравнение вакцинации с холокостом - РИА Новости, 11.01.2023
Британская партия исключила депутата за сравнение вакцинации с холокостом
Члена палаты общин Эндрю Бриджена исключили из Консервативной партии Великобритании после того, как он назвал вакцину от коронавируса самым большим... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T16:56
2023-01-11T16:56
2023-01-11T17:14
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
коронавирус covid-19
коронавирусы
холокост
великобритания
вакцина pfizer/biontech
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Члена палаты общин Эндрю Бриджена исключили из Консервативной партии Великобритании после того, как он назвал вакцину от коронавируса самым большим преступлением против человечества со времен холокоста, сообщает телеканал Sky News. Как отмечается, парламентарий опубликовал в своем Twitter-аккаунте ссылку на статью о вакцинах Pfizer и Moderna, добавив, что выпуск этих вакцин является "самым большим преступлением против человечества со времен холокоста", так как они "наносят серьезный вред" здоровью. "Эндрю Бриджен перешел черту, что ведет к серьезному преступлению. <...> Как страна, мы должны гордиться тем, что было достигнуто благодаря программе (по выпуску) вакцины. <...> Дезинформация о вакцине наносит вред и уносит жизни людей. Поэтому я немедленно лишаю Эндрю Бриджена места в партии до проведения официального расследования", — приводит телеканал слова координатора парламентской фракции консерваторов Саймона Харта.Исключение Бриджена из партии означает, что он отныне — независимый депутат. При этом ранее его лишили права посещать парламент в течение пяти дней из-за нарушения правил лоббирования.
https://ria.ru/20230104/koronavirus-1843078235.html
https://ria.ru/20221228/koronavirus-1841995942.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вакцинация, коронавирус covid-19, коронавирусы, холокост, великобритания, вакцина pfizer/biontech, вакцина moderna
Распространение коронавируса, В мире, Вакцинация, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы, Холокост, Великобритания, Вакцина Pfizer/BioNTech, Вакцина Moderna
16:56 11.01.2023 (обновлено: 17:14 11.01.2023)
Британская партия исключила депутата за сравнение вакцинации с холокостом
В Британии депутата Бриджена исключили из партии за сравнение выпуска вакцин с холокостом