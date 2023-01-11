Рейтинг@Mail.ru
Британская партия исключила депутата за сравнение вакцинации с холокостом - РИА Новости, 11.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230111/vaktsinatsiya-1844182514.html
Британская партия исключила депутата за сравнение вакцинации с холокостом
Британская партия исключила депутата за сравнение вакцинации с холокостом - РИА Новости, 11.01.2023
Британская партия исключила депутата за сравнение вакцинации с холокостом
Члена палаты общин Эндрю Бриджена исключили из Консервативной партии Великобритании после того, как он назвал вакцину от коронавируса самым большим... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T16:56
2023-01-11T17:14
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
коронавирус covid-19
коронавирусы
холокост
великобритания
вакцина pfizer/biontech
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151819/77/1518197717_0:113:3242:1937_1920x0_80_0_0_e8afa4616c41df398c2b01c0d92dd1ed.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Члена палаты общин Эндрю Бриджена исключили из Консервативной партии Великобритании после того, как он назвал вакцину от коронавируса самым большим преступлением против человечества со времен холокоста, сообщает телеканал Sky News. Как отмечается, парламентарий опубликовал в своем Twitter-аккаунте ссылку на статью о вакцинах Pfizer и Moderna, добавив, что выпуск этих вакцин является "самым большим преступлением против человечества со времен холокоста", так как они "наносят серьезный вред" здоровью. "Эндрю Бриджен перешел черту, что ведет к серьезному преступлению. &lt;...&gt; Как страна, мы должны гордиться тем, что было достигнуто благодаря программе (по выпуску) вакцины. &lt;...&gt; Дезинформация о вакцине наносит вред и уносит жизни людей. Поэтому я немедленно лишаю Эндрю Бриджена места в партии до проведения официального расследования", — приводит телеканал слова координатора парламентской фракции консерваторов Саймона Харта.Исключение Бриджена из партии означает, что он отныне — независимый депутат. При этом ранее его лишили права посещать парламент в течение пяти дней из-за нарушения правил лоббирования.
https://ria.ru/20230104/koronavirus-1843078235.html
https://ria.ru/20221228/koronavirus-1841995942.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151819/77/1518197717_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_cb3d94b66a677ddd050a9c7cb36cb843.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вакцинация, коронавирус covid-19, коронавирусы, холокост, великобритания, вакцина pfizer/biontech, вакцина moderna
Распространение коронавируса, В мире, Вакцинация, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы, Холокост, Великобритания, Вакцина Pfizer/BioNTech, Вакцина Moderna
16:56 11.01.2023 (обновлено: 17:14 11.01.2023)
 
Британская партия исключила депутата за сравнение вакцинации с холокостом

В Британии депутата Бриджена исключили из партии за сравнение выпуска вакцин с холокостом

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкБашня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне
Башня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Башня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Члена палаты общин Эндрю Бриджена исключили из Консервативной партии Великобритании после того, как он назвал вакцину от коронавируса самым большим преступлением против человечества со времен холокоста, сообщает телеканал Sky News.
Как отмечается, парламентарий опубликовал в своем Twitter-аккаунте ссылку на статью о вакцинах Pfizer и Moderna, добавив, что выпуск этих вакцин является "самым большим преступлением против человечества со времен холокоста", так как они "наносят серьезный вред" здоровью.
Медицинская сестра в палате госпиталя для пациентов с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
4 января, 19:17Распространение коронавируса
В ВОЗ рассказали об ожиданиях из-за распространения подварианта "омикрона"
"Эндрю Бриджен перешел черту, что ведет к серьезному преступлению. <...> Как страна, мы должны гордиться тем, что было достигнуто благодаря программе (по выпуску) вакцины. <...> Дезинформация о вакцине наносит вред и уносит жизни людей. Поэтому я немедленно лишаю Эндрю Бриджена места в партии до проведения официального расследования", — приводит телеканал слова координатора парламентской фракции консерваторов Саймона Харта.
Исключение Бриджена из партии означает, что он отныне — независимый депутат. При этом ранее его лишили права посещать парламент в течение пяти дней из-за нарушения правил лоббирования.
Медицинские работники с контейнером с тестами на коронавирус в провинции Хэбэй - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
28 декабря 2022, 17:56Распространение коронавируса
Китайские врачи рассказали о хаосе в больницах из-за пациентов с COVID-19
 
Распространение коронавирусаВ миреВакцинацияКоронавирус COVID-19КоронавирусыХолокостВеликобританияВакцина Pfizer/BioNTechВакцина Moderna
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала