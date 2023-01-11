https://ria.ru/20230111/uragan-1844107330.html

Российские войска уничтожили установку РСЗО "Ураган" и гаубицу М777 ВСУ

Российские войска уничтожили установку РСЗО "Ураган" и гаубицу М777 ВСУ - РИА Новости, 11.01.2023

Российские войска уничтожили установку РСЗО "Ураган" и гаубицу М777 ВСУ

Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожили украинскую пусковую установку РСЗО "Ураган" в Харьковской области, американскую гаубицу... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T13:16

2023-01-11T13:16

2023-01-11T13:16

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839375901_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e98100a1f972953a39cbad66b9286316.jpg

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожили украинскую пусковую установку РСЗО "Ураган" в Харьковской области, американскую гаубицу М777 и две украинские самоходные пушки 2С7 "Пион" в ДНР, сообщили в среду Минобороны РФ. "В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях уничтожены: украинская пусковая установка реактивной системы залпового огня "Ураган" в районе населенного пункта Котовка Харьковской области; артиллерийская система М777 производства США в районе населенного пункта Белогоровка Донецкой народной республики; две украинские самоходные пушки 2С7 "Пион" в районе населенного пункта Райгородок Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства. Кроме того, по данным Минобороны РФ, уничтожены буксируемая гаубица Д-20 в районе населенного пункта Колодези ДНР, две гаубицы Д-30 в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Победа ДНР, самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика" в районе населенного пункта Павловка ДНР.

https://ria.ru/20230111/soledar-1843900053.html

харьковская область

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, донецкая народная республика