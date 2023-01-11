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Российские войска уничтожили установку РСЗО "Ураган" и гаубицу М777 ВСУ - РИА Новости, 11.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230111/uragan-1844107330.html
Российские войска уничтожили установку РСЗО "Ураган" и гаубицу М777 ВСУ
Российские войска уничтожили установку РСЗО "Ураган" и гаубицу М777 ВСУ - РИА Новости, 11.01.2023
Российские войска уничтожили установку РСЗО "Ураган" и гаубицу М777 ВСУ
Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожили украинскую пусковую установку РСЗО "Ураган" в Харьковской области, американскую гаубицу... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T13:16
2023-01-11T13:16
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожили украинскую пусковую установку РСЗО "Ураган" в Харьковской области, американскую гаубицу М777 и две украинские самоходные пушки 2С7 "Пион" в ДНР, сообщили в среду Минобороны РФ. "В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях уничтожены: украинская пусковая установка реактивной системы залпового огня "Ураган" в районе населенного пункта Котовка Харьковской области; артиллерийская система М777 производства США в районе населенного пункта Белогоровка Донецкой народной республики; две украинские самоходные пушки 2С7 "Пион" в районе населенного пункта Райгородок Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства. Кроме того, по данным Минобороны РФ, уничтожены буксируемая гаубица Д-20 в районе населенного пункта Колодези ДНР, две гаубицы Д-30 в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Победа ДНР, самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика" в районе населенного пункта Павловка ДНР.
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харьковская область
донецкая народная республика
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министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, Донецкая Народная Республика
13:16 11.01.2023
 
Российские войска уничтожили установку РСЗО "Ураган" и гаубицу М777 ВСУ

Минобороны: российские войска уничтожили установку РСЗО "Ураган" и гаубицу М777 ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ
Военнослужащий Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий Вооруженных сил РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожили украинскую пусковую установку РСЗО "Ураган" в Харьковской области, американскую гаубицу М777 и две украинские самоходные пушки 2С7 "Пион" в ДНР, сообщили в среду Минобороны РФ.
"В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях уничтожены: украинская пусковая установка реактивной системы залпового огня "Ураган" в районе населенного пункта Котовка Харьковской области; артиллерийская система М777 производства США в районе населенного пункта Белогоровка Донецкой народной республики; две украинские самоходные пушки 2С7 "Пион" в районе населенного пункта Райгородок Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.
Кроме того, по данным Минобороны РФ, уничтожены буксируемая гаубица Д-20 в районе населенного пункта Колодези ДНР, две гаубицы Д-30 в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Победа ДНР, самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика" в районе населенного пункта Павловка ДНР.
Военнослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Харьковская областьДонецкая Народная Республика
 
 
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