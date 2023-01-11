https://ria.ru/20230111/uragan-1844107330.html
Российские войска уничтожили установку РСЗО "Ураган" и гаубицу М777 ВСУ
Российские войска уничтожили установку РСЗО "Ураган" и гаубицу М777 ВСУ - РИА Новости, 11.01.2023
Российские войска уничтожили установку РСЗО "Ураган" и гаубицу М777 ВСУ
Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожили украинскую пусковую установку РСЗО "Ураган" в Харьковской области, американскую гаубицу... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T13:16
2023-01-11T13:16
2023-01-11T13:16
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839375901_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e98100a1f972953a39cbad66b9286316.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожили украинскую пусковую установку РСЗО "Ураган" в Харьковской области, американскую гаубицу М777 и две украинские самоходные пушки 2С7 "Пион" в ДНР, сообщили в среду Минобороны РФ. "В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях уничтожены: украинская пусковая установка реактивной системы залпового огня "Ураган" в районе населенного пункта Котовка Харьковской области; артиллерийская система М777 производства США в районе населенного пункта Белогоровка Донецкой народной республики; две украинские самоходные пушки 2С7 "Пион" в районе населенного пункта Райгородок Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства. Кроме того, по данным Минобороны РФ, уничтожены буксируемая гаубица Д-20 в районе населенного пункта Колодези ДНР, две гаубицы Д-30 в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Победа ДНР, самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика" в районе населенного пункта Павловка ДНР.
https://ria.ru/20230111/soledar-1843900053.html
харьковская область
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839375901_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2f94e45d4638dcb70f00bc92c82301ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, Донецкая Народная Республика
Российские войска уничтожили установку РСЗО "Ураган" и гаубицу М777 ВСУ
Минобороны: российские войска уничтожили установку РСЗО "Ураган" и гаубицу М777 ВСУ