https://ria.ru/20230111/ubiystvo-1844208536.html

Жительницу Брянска арестовали по делу об убийстве новорожденного

Жительницу Брянска арестовали по делу об убийстве новорожденного - РИА Новости, 11.01.2023

Жительницу Брянска арестовали по делу об убийстве новорожденного

Суд в Брянске арестовал женщину, задержанную по подозрению в убийстве новорожденного ребенка, тело которого было обнаружено на обочине дороги в пакете, сообщает РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T18:00

2023-01-11T18:00

2023-01-11T18:00

происшествия

брянск

брянский областной суд

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg

БРЯНСК, 11 янв - РИА Новости. Суд в Брянске арестовал женщину, задержанную по подозрению в убийстве новорожденного ребенка, тело которого было обнаружено на обочине дороги в пакете, сообщает пресс-служба Брянского областного суда. Ранее сообщалось, что тело новорождённого ребенка в полиэтиленовом пакете было обнаружено в Фокинском районе Брянска на обочине автодороги 8 января. В скором времени была установлена и задержана 28-летняя женщина, подозреваемая в этом преступлении. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство матерью новорожденного ребенка". "Подозреваемой в убийстве новорожденного ребенка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении. По версии органов расследования, женщина сразу после родов задушила ребенка в присутствии свидетеля, положила тело в пакет и выбросила на обочину дороги. Уточняется, что подозреваемая "относилась к числу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". Женщина проживала в Брянске, а квартиру в Стародубском районе, полученную в качестве господдержки, сдавала внаем. Постановление в законную силу не вступило.

https://ria.ru/20230109/sud-1843675989.html

https://ria.ru/20221204/ubiystvo-1836206872.html

брянск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, брянск, брянский областной суд, россия