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Жительницу Брянска арестовали по делу об убийстве новорожденного - РИА Новости, 11.01.2023
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Жительницу Брянска арестовали по делу об убийстве новорожденного
Жительницу Брянска арестовали по делу об убийстве новорожденного - РИА Новости, 11.01.2023
Жительницу Брянска арестовали по делу об убийстве новорожденного
Суд в Брянске арестовал женщину, задержанную по подозрению в убийстве новорожденного ребенка, тело которого было обнаружено на обочине дороги в пакете, сообщает РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T18:00
2023-01-11T18:00
происшествия
брянск
брянский областной суд
россия
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БРЯНСК, 11 янв - РИА Новости. Суд в Брянске арестовал женщину, задержанную по подозрению в убийстве новорожденного ребенка, тело которого было обнаружено на обочине дороги в пакете, сообщает пресс-служба Брянского областного суда. Ранее сообщалось, что тело новорождённого ребенка в полиэтиленовом пакете было обнаружено в Фокинском районе Брянска на обочине автодороги 8 января. В скором времени была установлена и задержана 28-летняя женщина, подозреваемая в этом преступлении. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство матерью новорожденного ребенка". "Подозреваемой в убийстве новорожденного ребенка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении. По версии органов расследования, женщина сразу после родов задушила ребенка в присутствии свидетеля, положила тело в пакет и выбросила на обочину дороги. Уточняется, что подозреваемая "относилась к числу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". Женщина проживала в Брянске, а квартиру в Стародубском районе, полученную в качестве господдержки, сдавала внаем. Постановление в законную силу не вступило.
https://ria.ru/20230109/sud-1843675989.html
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происшествия, брянск, брянский областной суд, россия
Происшествия, Брянск, Брянский областной суд, Россия
18:00 11.01.2023
 
Жительницу Брянска арестовали по делу об убийстве новорожденного

Жительницу Брянска арестовали по делу об убийстве новорожденного, чье тело нашли у дороги

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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БРЯНСК, 11 янв - РИА Новости. Суд в Брянске арестовал женщину, задержанную по подозрению в убийстве новорожденного ребенка, тело которого было обнаружено на обочине дороги в пакете, сообщает пресс-служба Брянского областного суда.
Ранее сообщалось, что тело новорождённого ребенка в полиэтиленовом пакете было обнаружено в Фокинском районе Брянска на обочине автодороги 8 января. В скором времени была установлена и задержана 28-летняя женщина, подозреваемая в этом преступлении. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство матерью новорожденного ребенка".
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"Подозреваемой в убийстве новорожденного ребенка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.
По версии органов расследования, женщина сразу после родов задушила ребенка в присутствии свидетеля, положила тело в пакет и выбросила на обочину дороги.
Уточняется, что подозреваемая "относилась к числу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". Женщина проживала в Брянске, а квартиру в Стародубском районе, полученную в качестве господдержки, сдавала внаем.
Постановление в законную силу не вступило.
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