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Турция выступила за открытие гумкоридора для раненных на Украине - РИА Новости, 11.01.2023
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Турция выступила за открытие гумкоридора для раненных на Украине
Турция выступила за открытие гумкоридора для раненных на Украине - РИА Новости, 11.01.2023
Турция выступила за открытие гумкоридора для раненных на Украине
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает открытие гуманитарного коридора для раненых в связи с ситуацией на Украине, готова взять на себя... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T15:39
2023-01-11T15:55
в мире
турция
украина
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 11 янв – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает открытие гуманитарного коридора для раненых в связи с ситуацией на Украине, готова взять на себя их лечение.Турция рассчитывает на открытие гуманитарного коридора между РФ и Украиной при посредничестве Анкары для помощи пострадавшим от кризиса на Украине детям, женщинам и раненым, сообщил ранее турецкий омбудсмен Шереф Малкоч."Шереф-бей (омбудсмен Турции) говорит о том, можно ли открыть коридор для раненых (из-за ситуации на Украине). Мы поддерживаем это. Мы привозили раненых из Сирии, Азербайджана и Ливии, лечили их в наших госпиталях и снова отправляли обратно. Это наша гуманитарная обязанность. Мы продолжим работу в этом направлении", - сказал Эрдоган, выступая перед участниками международной конференции по правам человека в Анкаре.
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в мире, турция, украина, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Украина, Реджеп Тайип Эрдоган
15:39 11.01.2023 (обновлено: 15:55 11.01.2023)
 
Турция выступила за открытие гумкоридора для раненных на Украине

Президент Турции Эрдоган выступил за открытие гумкоридора для раненных на Украине

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 11 янв – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает открытие гуманитарного коридора для раненых в связи с ситуацией на Украине, готова взять на себя их лечение.
Турция рассчитывает на открытие гуманитарного коридора между РФ и Украиной при посредничестве Анкары для помощи пострадавшим от кризиса на Украине детям, женщинам и раненым, сообщил ранее турецкий омбудсмен Шереф Малкоч.
"Шереф-бей (омбудсмен Турции) говорит о том, можно ли открыть коридор для раненых (из-за ситуации на Украине). Мы поддерживаем это. Мы привозили раненых из Сирии, Азербайджана и Ливии, лечили их в наших госпиталях и снова отправляли обратно. Это наша гуманитарная обязанность. Мы продолжим работу в этом направлении", - сказал Эрдоган, выступая перед участниками международной конференции по правам человека в Анкаре.
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В миреТурцияУкраинаРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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