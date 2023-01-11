https://ria.ru/20230111/turtsiya-1844157805.html

Турция выступила за открытие гумкоридора для раненных на Украине

Турция выступила за открытие гумкоридора для раненных на Украине - РИА Новости, 11.01.2023

Турция выступила за открытие гумкоридора для раненных на Украине

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает открытие гуманитарного коридора для раненых в связи с ситуацией на Украине, готова взять на себя... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T15:39

2023-01-11T15:39

2023-01-11T15:55

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украина

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 11 янв – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает открытие гуманитарного коридора для раненых в связи с ситуацией на Украине, готова взять на себя их лечение.Турция рассчитывает на открытие гуманитарного коридора между РФ и Украиной при посредничестве Анкары для помощи пострадавшим от кризиса на Украине детям, женщинам и раненым, сообщил ранее турецкий омбудсмен Шереф Малкоч."Шереф-бей (омбудсмен Турции) говорит о том, можно ли открыть коридор для раненых (из-за ситуации на Украине). Мы поддерживаем это. Мы привозили раненых из Сирии, Азербайджана и Ливии, лечили их в наших госпиталях и снова отправляли обратно. Это наша гуманитарная обязанность. Мы продолжим работу в этом направлении", - сказал Эрдоган, выступая перед участниками международной конференции по правам человека в Анкаре.

https://ria.ru/20230111/postavki-1844103724.html

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Варвара Скокшина

в мире, турция, украина, реджеп тайип эрдоган