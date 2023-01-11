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Красноярские власти намерены цифровизировать лесные участки до конца года - РИА Новости, 11.01.2023
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Красноярские власти намерены цифровизировать лесные участки до конца года
Красноярские власти намерены цифровизировать лесные участки до конца года - РИА Новости, 11.01.2023
Красноярские власти намерены цифровизировать лесные участки до конца года
Власти в 2023 году создадут электронные карты почти 30 лесничеств Красноярского края и таким образом полностью завершат цифровизацию территории лесного фонда,... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T16:19
2023-01-11T17:04
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 11 янв - РИА Новости. Власти в 2023 году создадут электронные карты почти 30 лесничеств Красноярского края и таким образом полностью завершат цифровизацию территории лесного фонда, сообщает пресс-служба правительства региона. "В 2023 году в регионе создадут электронные интерактивные карты 27 лесничеств. С помощью этого сервиса арендаторы лесных участков смогут согласовывать с региональным министерством лесного хозяйства границы будущей лесосеки в цифровом виде", - говорится в сообщении. В пресс-службе отмечают, что раньше лесопользователям приходилось выбирать участок на бумажных картах, а после их перевода в электронный вид на портале госуслуг арендаторы будут подбирать лесной участок из предложенных вариантов на специальной интерактивной карте. После выбора участка сформируется электронное заявление, которое будет направлено для рассмотрения специалистам минлеса края. "Согласование границ будущих лесосек в онлайн-формате упростит процедуру подачи заявки на предоставление лесного участка. Электронные карты уже созданы в 33 лесничествах. В этом году мы планируем полностью завершить процесс оцифровки", - цитирует пресс-служба министра лесного хозяйства края Алексея Панова. Также для сотрудников лесничеств и лесной охраны в 2023 году создадут специальное мобильное приложение, которым они будут пользоваться во время приемки лесосек. Если будут обнаружены нарушения, то приложение позволит автоматически посчитать площадь и сумму ущерба и сформировать электронный документ. Работать оно будет и в офлайн-формате в тех территориях, где пока отсутствует мобильный интернет.
https://realty.ria.ru/20230110/stroitelstvo-1843812884.html
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красноярский край
Красноярский край
16:19 11.01.2023 (обновлено: 17:04 11.01.2023)
 

Красноярские власти намерены цифровизировать лесные участки до конца года

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкКрасноярский край
Красноярский край - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Красноярский край. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 11 янв - РИА Новости. Власти в 2023 году создадут электронные карты почти 30 лесничеств Красноярского края и таким образом полностью завершат цифровизацию территории лесного фонда, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В 2023 году в регионе создадут электронные интерактивные карты 27 лесничеств. С помощью этого сервиса арендаторы лесных участков смогут согласовывать с региональным министерством лесного хозяйства границы будущей лесосеки в цифровом виде", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что раньше лесопользователям приходилось выбирать участок на бумажных картах, а после их перевода в электронный вид на портале госуслуг арендаторы будут подбирать лесной участок из предложенных вариантов на специальной интерактивной карте. После выбора участка сформируется электронное заявление, которое будет направлено для рассмотрения специалистам минлеса края.
"Согласование границ будущих лесосек в онлайн-формате упростит процедуру подачи заявки на предоставление лесного участка. Электронные карты уже созданы в 33 лесничествах. В этом году мы планируем полностью завершить процесс оцифровки", - цитирует пресс-служба министра лесного хозяйства края Алексея Панова.
Также для сотрудников лесничеств и лесной охраны в 2023 году создадут специальное мобильное приложение, которым они будут пользоваться во время приемки лесосек. Если будут обнаружены нарушения, то приложение позволит автоматически посчитать площадь и сумму ущерба и сформировать электронный документ. Работать оно будет и в офлайн-формате в тех территориях, где пока отсутствует мобильный интернет.
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