https://ria.ru/20230111/tsepovyaz-1844218721.html

Осужденный член "банды Цапка" выступил в суде как потерпевший

Осужденный член "банды Цапка" выступил в суде как потерпевший - РИА Новости, 11.01.2023

Осужденный член "банды Цапка" выступил в суде как потерпевший

Член банды Цапков Вячеслав Цеповяз рассказал в суде Ростова-на-Дону, как его и его бывшую жену оговорили в вымогательстве и пытались отнять у него предприятие... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T18:23

2023-01-11T18:23

2023-01-11T18:23

происшествия

вячеслав цеповяз

наталья стришняя

краснодарский край

ростов-на-дону

кущевский районный суд

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 янв - РИА Новости. Член банды Цапков Вячеслав Цеповяз рассказал в суде Ростова-на-Дону, как его и его бывшую жену оговорили в вымогательстве и пытались отнять у него предприятие "Слава Кубани", передает корреспондент РИА Новости. В среду в Октябрьском районном суде города состоялось заседание по уголовному делу в отношении кущевского бизнесмена Александра Исюка, обвиняемого в ложном доносе и мошенничестве. Потерпевшими по делу проходят Цеповяз, отбывающий 20-летний срок по делу банды Цапков, а также его бывшая супруга Наталья Стришняя. В ходе допроса Цеповяз рассказал, что был давно знаком с Исюком, поставлявшим определенную продукцию для предприятия "Слава Кубани", которым он руководил. Летом 2019 года Цеповяз, который находился на тот момент в СИЗО, узнал о том, что Стришнюю, а также ее брата и нескольких членов банды Цапка заподозрили в вымогательстве денег у Исюка. Позже, по словам Цеповяза, к нему в СИЗО пришел его брат Андрей Цеповяз, которого "прислали представители концерна "Покровский". "Они хотели, чтобы я дал показания, что моя жена совершила вымогательство у Исюка... хотели в итоге забрать предприятие "Слава Кубани", - сказал Цеповяз. Он добавил, что позже после его отказа он также стал обвиняемым по делу о вымогательстве. В апреле 2021 года, по его словам, дело о вымогательстве было закрыто в связи с отсутствием события преступления. По данным следствия, в апреле 2019 года Исюк обратился в полицию с заявлением о том, что в марте-июле 2010 года группа лиц вымогала у него деньги и автомобиль на общую сумму более 74 миллионов рублей, и предоставил документы. Возбудили уголовное дело, однако впоследствии оно было закрыто, а следствие сочло, что Исюк все придумал, бумаги - подделал. Кроме того, по данным ведомства, с декабря 2019 по май 2021 года Исюк вместе с неустановленными лицами предоставил в Кущевский районный суд Краснодарского края ложные данные о денежных обязательствах перед ним у якобы вымогателей. На основании этого суд взыскал с них более 134 миллионов рублей. В июле 2021 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал арест Исюка - в суде РИА Новости уточняли, что в связи с уголовным делом о вымогательстве против бывшей жены Цеповяза Натальи Стришней и ее брата Ивана, по которому Исюк проходил потерпевшим.

https://ria.ru/20220121/kuschevskaya-1768981622.html

https://ria.ru/20211130/kuschevka-1761317187.html

краснодарский край

ростов-на-дону

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Наталья Макарова

происшествия, вячеслав цеповяз, наталья стришняя, краснодарский край, ростов-на-дону, кущевский районный суд