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Танкисты рассказали, как компьютерные игры помогли им на фронте - РИА Новости, 11.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230111/tankisty-1844015383.html
Танкисты рассказали, как компьютерные игры помогли им на фронте
Танкисты рассказали, как компьютерные игры помогли им на фронте - РИА Новости, 11.01.2023
Танкисты рассказали, как компьютерные игры помогли им на фронте
Танкисты из числа добровольцев и мобилизованных 59-го танкового полка, 144-й мотострелковой дивизии Западного военного округа рассказали, как компьютерные игры, РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T01:02
2023-01-11T01:57
специальная военная операция на украине
донбасс
вооруженные силы рф
западный военный округ (зво)
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ЛУГАНСК, 11 янв - РИА Новости. Танкисты из числа добровольцев и мобилизованных 59-го танкового полка, 144-й мотострелковой дивизии Западного военного округа рассказали, как компьютерные игры, в которые они играли "на гражданке", помогли им выработать стратегию в борьбе с противником.Ранее в распоряжение РИА Новости попали кадры уникальной танковой дуэли трех танков Западного военного округа и двух украинских танков в Донбассе. В ней, по уточненным данным, участвовали в том числе мобилизованные бойцы и добровольцы из 59-го танкового полка."Конечно, играли, боевая концепция применение тактики, конечно, помогает это все. Это тоже опыт, первое время было страшно, потом уже привыкли к этой работе", - рассказал журналистам боец-доброволец с позывным "Дим Димыч".Его сослуживцы подтвердили, что этот опыт им пригодился на фронте.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять Киеву оружие на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с амуницией становится законной целью для российской армии.
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донбасс, вооруженные силы рф, западный военный округ (зво)
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Вооруженные силы РФ, Западный военный округ (ЗВО)
01:02 11.01.2023 (обновлено: 01:57 11.01.2023)
 
Танкисты рассказали, как компьютерные игры помогли им на фронте

Танкисты 144-й МСД ЗВО заявили, что опыт компьютерных игр помог им в боях в Донбассе

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРоссийский танк под Донецком
Российский танк под Донецком - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости
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Российский танк под Донецком. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 янв - РИА Новости. Танкисты из числа добровольцев и мобилизованных 59-го танкового полка, 144-й мотострелковой дивизии Западного военного округа рассказали, как компьютерные игры, в которые они играли "на гражданке", помогли им выработать стратегию в борьбе с противником.
Ранее в распоряжение РИА Новости попали кадры уникальной танковой дуэли трех танков Западного военного округа и двух украинских танков в Донбассе. В ней, по уточненным данным, участвовали в том числе мобилизованные бойцы и добровольцы из 59-го танкового полка.
"Конечно, играли, боевая концепция применение тактики, конечно, помогает это все. Это тоже опыт, первое время было страшно, потом уже привыкли к этой работе", - рассказал журналистам боец-доброволец с позывным "Дим Димыч".
Его сослуживцы подтвердили, что этот опыт им пригодился на фронте.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять Киеву оружие на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с амуницией становится законной целью для российской армии.
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Мобилизованные танкисты начали отработку новой тактики
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассВооруженные силы РФЗападный военный округ (ЗВО)
 
 
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