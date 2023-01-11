https://ria.ru/20230111/tamoksifen-1844250264.html
Депздрав Москвы опроверг сообщения об отсутствии препарата "Тамоксифен"
Депздрав Москвы опроверг сообщения об отсутствии препарата "Тамоксифен" - РИА Новости, 11.01.2023
Депздрав Москвы опроверг сообщения об отсутствии препарата "Тамоксифен"
Все москвичи, которым необходим препарат от онкологических заболеваний "Тамоксифен", обеспечены им в полном объеме, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T20:42
2023-01-11T20:42
2023-01-11T20:42
москва
здоровье - общество
департамент здравоохранения г. москвы
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Все москвичи, которым необходим препарат от онкологических заболеваний "Тамоксифен", обеспечены им в полном объеме, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в московских аптеках якобы почти не осталось препарата "Тамоксифен", применяемого при многих онкологических заболеваниях, в частности - раке молочных желез. Отмечается, что в настоящий момент запас препарата в аптеках Центра лекарственного обеспечения департамента здравоохранения Москвы составляет 10 месяцев, в ближайшее время планируются новые закупки.
https://ria.ru/20230111/lekarstva-1844080423.html
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РИА Новости
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москва, здоровье - общество, департамент здравоохранения г. москвы
Москва, Здоровье - Общество, Департамент здравоохранения г. Москвы
Депздрав Москвы опроверг сообщения об отсутствии препарата "Тамоксифен"
Депздрав Москвы опроверг сообщения об отсутствии препарата "Тамоксифен" для онкобольных
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Все москвичи, которым необходим препарат от онкологических заболеваний "Тамоксифен", обеспечены им в полном объеме, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в московских аптеках якобы почти не осталось препарата "Тамоксифен", применяемого при многих онкологических заболеваниях, в частности - раке молочных желез.
"Все пациенты с онкологическими заболеваниями в Москве относятся к льготным категориям и могут получить данный препарат бесплатно в аптеках, подведомственных департаменту здравоохранения Москвы. Таким образом, в столице все пациенты, которым этот препарат прописан, могут быть обеспечены им в полном объеме", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что в настоящий момент запас препарата в аптеках Центра лекарственного обеспечения департамента здравоохранения Москвы составляет 10 месяцев, в ближайшее время планируются новые закупки.