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Депздрав Москвы опроверг сообщения об отсутствии препарата "Тамоксифен" - РИА Новости, 11.01.2023
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Депздрав Москвы опроверг сообщения об отсутствии препарата "Тамоксифен"
Депздрав Москвы опроверг сообщения об отсутствии препарата "Тамоксифен" - РИА Новости, 11.01.2023
Депздрав Москвы опроверг сообщения об отсутствии препарата "Тамоксифен"
Все москвичи, которым необходим препарат от онкологических заболеваний "Тамоксифен", обеспечены им в полном объеме, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T20:42
2023-01-11T20:42
москва
здоровье - общество
департамент здравоохранения г. москвы
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Все москвичи, которым необходим препарат от онкологических заболеваний "Тамоксифен", обеспечены им в полном объеме, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в московских аптеках якобы почти не осталось препарата "Тамоксифен", применяемого при многих онкологических заболеваниях, в частности - раке молочных желез. Отмечается, что в настоящий момент запас препарата в аптеках Центра лекарственного обеспечения департамента здравоохранения Москвы составляет 10 месяцев, в ближайшее время планируются новые закупки.
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москва, здоровье - общество, департамент здравоохранения г. москвы
Москва, Здоровье - Общество, Департамент здравоохранения г. Москвы
20:42 11.01.2023
 
Депздрав Москвы опроверг сообщения об отсутствии препарата "Тамоксифен"

Депздрав Москвы опроверг сообщения об отсутствии препарата "Тамоксифен" для онкобольных

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЛекарство в капсулах
Лекарство в капсулах - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Лекарство в капсулах. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Все москвичи, которым необходим препарат от онкологических заболеваний "Тамоксифен", обеспечены им в полном объеме, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в московских аптеках якобы почти не осталось препарата "Тамоксифен", применяемого при многих онкологических заболеваниях, в частности - раке молочных желез.
"Все пациенты с онкологическими заболеваниями в Москве относятся к льготным категориям и могут получить данный препарат бесплатно в аптеках, подведомственных департаменту здравоохранения Москвы. Таким образом, в столице все пациенты, которым этот препарат прописан, могут быть обеспечены им в полном объеме", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что в настоящий момент запас препарата в аптеках Центра лекарственного обеспечения департамента здравоохранения Москвы составляет 10 месяцев, в ближайшее время планируются новые закупки.
Фармацевты возле полок с лекарствами в аптеке - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 11:59
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