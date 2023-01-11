https://ria.ru/20230111/tamoksifen-1844092894.html

Минздрав оценил запасы препарата Тамоксифен для онкобольных

Минздрав оценил запасы препарата Тамоксифен для онкобольных - РИА Новости, 11.01.2023

Минздрав оценил запасы препарата Тамоксифен для онкобольных

Более 470 тысяч упаковок препарата Тамоксифен, который применяется для лечения онкологических заболеваний, находится в гражданском обороте в России, что... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T12:29

2023-01-11T12:29

2023-01-11T12:29

здоровье - общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Более 470 тысяч упаковок препарата Тамоксифен, который применяется для лечения онкологических заболеваний, находится в гражданском обороте в России, что составляет примерно полугодовую потребность, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России. Ранее газета "Известия" сообщила, что в аптеках почти не осталось препарата Тамоксифен, перебои возникли из-за проблем с доставкой в Россию фармсубстанции необходимой для производства препарата. "По данным системы маркировки лекарств, на сегодняшний день в гражданском обороте, включая аптечные и медицинские организации, склады производителей и поставщиков, находятся более 470 тысяч упаковок, что составляет примерно полугодовую потребность в препарате", - говорится в сообщении. Кроме того, ожидается скорое поступление дополнительных объемов препарата в лечебную и аптечную сеть, уточнили в пресс-службе. В государственный реестр лекарственных средств для медицинского применения включены и разрешены к медицинскому применению на территории России 8 препаратов с международным непатентованном наименованием Тамоксифен российского и иностранного производства под разными торговыми наименованиями, на 3 из них в настоящее время идет перерегистрация предельной отпускной цены, что призвано повысить фактическую доступность препаратов на рынке, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230109/ovoschi-1842457294.html

https://ria.ru/20220725/onkobolnye-1804886828.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)