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В Херсонской области устранят проблемы с мобильной связью, заявил Сальдо - РИА Новости, 11.01.2023
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В Херсонской области устранят проблемы с мобильной связью, заявил Сальдо
В Херсонской области устранят проблемы с мобильной связью, заявил Сальдо - РИА Новости, 11.01.2023
В Херсонской области устранят проблемы с мобильной связью, заявил Сальдо
Проблемы с качеством и покрытием мобильной связи в 15-тикилометровой зоне Херсонской области связаны в том числе с враждебным вмешательством, решено ускорить... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T18:07
2023-01-11T18:07
жкх
владимир сальдо
херсонская область
андрей алексеенко
россия
технологии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Проблемы с качеством и покрытием мобильной связи в 15-тикилометровой зоне Херсонской области связаны в том числе с враждебным вмешательством, решено ускорить работы по защите телекоммуникаций, сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо. Сальдо провел в среду совместное заседание администрации и правительства Херсонской области. На нем присутствовали все ключевые руководители - председатель правительства Андрей Алексеенко, главы городских и районных администраций, министры и начальники ведомств Херсонской области. "По проблемам в работе мобильной связи, телевидения и интернета в 15-километровой зоне левобережья и близлежащих районах, где связь работает с перебоями. Министерство связи Херсонской области работает над устранением выявленных проблем, часть из которых была вызвана враждебным сторонним вмешательством", - сообщил Сальдо в своем Telegram-канале. Он отметил, что минсвязи региона поставлена задача ускорить работы и принять меры к усилению защиты телекоммуникаций.
https://ria.ru/20230106/obysk-1843292714.html
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жкх, владимир сальдо, херсонская область , андрей алексеенко, россия, технологии
ЖКХ, Владимир Сальдо, Херсонская область , Андрей Алексеенко, Россия, Технологии
18:07 11.01.2023
 
В Херсонской области устранят проблемы с мобильной связью, заявил Сальдо

Сальдо: власти Херсонской области намерены устранить проблемы с мобильной связью

© Фото : Владимир Сальдо / ВКВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© Фото : Владимир Сальдо / ВК
Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Проблемы с качеством и покрытием мобильной связи в 15-тикилометровой зоне Херсонской области связаны в том числе с враждебным вмешательством, решено ускорить работы по защите телекоммуникаций, сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо.
Сальдо провел в среду совместное заседание администрации и правительства Херсонской области. На нем присутствовали все ключевые руководители - председатель правительства Андрей Алексеенко, главы городских и районных администраций, министры и начальники ведомств Херсонской области.
Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
6 января, 17:38
Госбюро расследований Украины заявило об обыске у Владимира Сальдо
"По проблемам в работе мобильной связи, телевидения и интернета в 15-километровой зоне левобережья и близлежащих районах, где связь работает с перебоями. Министерство связи Херсонской области работает над устранением выявленных проблем, часть из которых была вызвана враждебным сторонним вмешательством", - сообщил Сальдо в своем Telegram-канале.
Он отметил, что минсвязи региона поставлена задача ускорить работы и принять меры к усилению защиты телекоммуникаций.
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ЖКХВладимир СальдоХерсонская областьАндрей АлексеенкоРоссияТехнологии
 
 
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