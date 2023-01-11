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В Херсонской области устранят проблемы с мобильной связью, заявил Сальдо

В Херсонской области устранят проблемы с мобильной связью, заявил Сальдо - РИА Новости, 11.01.2023

В Херсонской области устранят проблемы с мобильной связью, заявил Сальдо

Проблемы с качеством и покрытием мобильной связи в 15-тикилометровой зоне Херсонской области связаны в том числе с враждебным вмешательством, решено ускорить... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T18:07

2023-01-11T18:07

2023-01-11T18:07

жкх

владимир сальдо

херсонская область

андрей алексеенко

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технологии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Проблемы с качеством и покрытием мобильной связи в 15-тикилометровой зоне Херсонской области связаны в том числе с враждебным вмешательством, решено ускорить работы по защите телекоммуникаций, сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо. Сальдо провел в среду совместное заседание администрации и правительства Херсонской области. На нем присутствовали все ключевые руководители - председатель правительства Андрей Алексеенко, главы городских и районных администраций, министры и начальники ведомств Херсонской области. "По проблемам в работе мобильной связи, телевидения и интернета в 15-километровой зоне левобережья и близлежащих районах, где связь работает с перебоями. Министерство связи Херсонской области работает над устранением выявленных проблем, часть из которых была вызвана враждебным сторонним вмешательством", - сообщил Сальдо в своем Telegram-канале. Он отметил, что минсвязи региона поставлена задача ускорить работы и принять меры к усилению защиты телекоммуникаций.

https://ria.ru/20230106/obysk-1843292714.html

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жкх, владимир сальдо, херсонская область , андрей алексеенко, россия, технологии