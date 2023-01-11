https://ria.ru/20230111/spetsoperatsiya-1844104133.html

Российские военные уничтожили украинские РЛС американского производства

Российские военные уничтожили украинские РЛС американского производства - РИА Новости, 11.01.2023

Российские военные уничтожили украинские РЛС американского производства

ВС РФ уничтожили украинские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36 американского производства в районе Артемовска и Дзержинска в ДНР, сообщили в среду РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T13:05

2023-01-11T13:05

2023-01-11T13:20

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

сша

безопасность

артемовск

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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. ВС РФ уничтожили украинские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36 американского производства в районе Артемовска и Дзержинска в ДНР, сообщили в среду в Минобороны России."В районе города Артемовск и города Дзержинск Донецкой народной республики уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20230111/pvo-1844107006.html

россия

донецкая народная республика

сша

артемовск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, сша, безопасность, артемовск