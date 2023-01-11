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Российские военные уничтожили украинские РЛС американского производства - РИА Новости, 11.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230111/spetsoperatsiya-1844104133.html
Российские военные уничтожили украинские РЛС американского производства
Российские военные уничтожили украинские РЛС американского производства - РИА Новости, 11.01.2023
Российские военные уничтожили украинские РЛС американского производства
ВС РФ уничтожили украинские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36 американского производства в районе Артемовска и Дзержинска в ДНР, сообщили в среду РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T13:05
2023-01-11T13:20
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
сша
безопасность
артемовск
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. ВС РФ уничтожили украинские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36 американского производства в районе Артемовска и Дзержинска в ДНР, сообщили в среду в Минобороны России."В районе города Артемовск и города Дзержинск Донецкой народной республики уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36", - сообщили в Минобороны.
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россия
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россия, донецкая народная республика, сша, безопасность, артемовск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, США, Безопасность, Артемовск
13:05 11.01.2023 (обновлено: 13:20 11.01.2023)
 
Российские военные уничтожили украинские РЛС американского производства

Минобороны: российские военные уничтожили украинские РЛС американского производства

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 2С1 ВС РФ на Херсонском направлении
Работа самоходной артиллерийской установки Гвоздика 2С1 ВС РФ на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 2С1 ВС РФ на Херсонском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. ВС РФ уничтожили украинские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36 американского производства в районе Артемовска и Дзержинска в ДНР, сообщили в среду в Минобороны России.
"В районе города Артемовск и города Дзержинск Донецкой народной республики уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36", - сообщили в Минобороны.
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 13:15Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаСШАБезопасностьАртемовск
 
 
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