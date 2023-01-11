https://ria.ru/20230111/spetsoperatsiya-1844088692.html

Песков рассказал, когда можно будет говорить об успехах спецоперации

Песков рассказал, когда можно будет говорить об успехах спецоперации - РИА Новости, 11.01.2023

Песков рассказал, когда можно будет говорить об успехах спецоперации

Об успехах военных действий на Украине можно будет говорить после выполнения целей спецоперации, поставленных Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным, но РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T12:19

2023-01-11T12:19

2023-01-11T12:32

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир путин

евгений пригожин

украина

артемовск

соледар

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Об успехах военных действий на Украине можно будет говорить после выполнения целей спецоперации, поставленных Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным, но тактические успехи тоже очень важны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Успех военных действий будет достигнут, когда выполнят цели, которые поставлены Верховным главнокомандующим в ходе специальной военной операции", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как оценивают в Кремле освобождение Соледара. Он добавил, что тактические успехи тоже очень важны. "Они достаются достаточно дорогой ценой. Ценой фантастического героизма наших бойцов. Поэтому это ещё один повод для гордости за тех наших ребят, которые на месте не жалеют ни своей жизни, ни своего здоровья для того, чтобы эти тактические успехи нам дарить", - подчеркнул пресс-секретарь. В среду руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин объявил, что подразделения группы взяли под контроль всю территорию Соледара, в центре города образован "котел", в котором ведутся бои. Штаб территориальной обороны ДНР также сообщил об освобождении населенного пункта Подгородное в районе Соледара. Поселок Подгородное с севера прилегает к Артемовску (Бахмут), который в свою очередь расположен в нескольких километрах к юго-западу от Соледара. Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск (Бахмут) - Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны.

https://ria.ru/20230111/soledar-1843900053.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

артемовск

соледар

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, владимир путин, евгений пригожин, украина, артемовск, соледар, дмитрий песков