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Песков рассказал, когда можно будет говорить об успехах спецоперации - РИА Новости, 11.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230111/spetsoperatsiya-1844088692.html
Песков рассказал, когда можно будет говорить об успехах спецоперации
Песков рассказал, когда можно будет говорить об успехах спецоперации - РИА Новости, 11.01.2023
Песков рассказал, когда можно будет говорить об успехах спецоперации
Об успехах военных действий на Украине можно будет говорить после выполнения целей спецоперации, поставленных Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным, но РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T12:19
2023-01-11T12:32
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
евгений пригожин
украина
артемовск
соледар
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Об успехах военных действий на Украине можно будет говорить после выполнения целей спецоперации, поставленных Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным, но тактические успехи тоже очень важны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Успех военных действий будет достигнут, когда выполнят цели, которые поставлены Верховным главнокомандующим в ходе специальной военной операции", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как оценивают в Кремле освобождение Соледара. Он добавил, что тактические успехи тоже очень важны. "Они достаются достаточно дорогой ценой. Ценой фантастического героизма наших бойцов. Поэтому это ещё один повод для гордости за тех наших ребят, которые на месте не жалеют ни своей жизни, ни своего здоровья для того, чтобы эти тактические успехи нам дарить", - подчеркнул пресс-секретарь. В среду руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин объявил, что подразделения группы взяли под контроль всю территорию Соледара, в центре города образован "котел", в котором ведутся бои. Штаб территориальной обороны ДНР также сообщил об освобождении населенного пункта Подгородное в районе Соледара. Поселок Подгородное с севера прилегает к Артемовску (Бахмут), который в свою очередь расположен в нескольких километрах к юго-западу от Соледара. Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск (Бахмут) - Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны.
https://ria.ru/20230111/soledar-1843900053.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, владимир путин, евгений пригожин, украина, артемовск, соледар, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Евгений Пригожин, Украина, Артемовск, Соледар, Дмитрий Песков
12:19 11.01.2023 (обновлено: 12:32 11.01.2023)
 
Песков рассказал, когда можно будет говорить об успехах спецоперации

Песков: об успехах военных действий на Украине можно говорить после выполнения целей СВО

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" Вооруженных сил РФ
Реактивная система залпового огня Град Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Реактивная система залпового огня "Град" Вооруженных сил РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Об успехах военных действий на Украине можно будет говорить после выполнения целей спецоперации, поставленных Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным, но тактические успехи тоже очень важны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Успех военных действий будет достигнут, когда выполнят цели, которые поставлены Верховным главнокомандующим в ходе специальной военной операции", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как оценивают в Кремле освобождение Соледара.
Военнослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Наконец стали действовать грамотно". Что происходит в Соледаре
Он добавил, что тактические успехи тоже очень важны.
"Они достаются достаточно дорогой ценой. Ценой фантастического героизма наших бойцов. Поэтому это ещё один повод для гордости за тех наших ребят, которые на месте не жалеют ни своей жизни, ни своего здоровья для того, чтобы эти тактические успехи нам дарить", - подчеркнул пресс-секретарь.
В среду руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин объявил, что подразделения группы взяли под контроль всю территорию Соледара, в центре города образован "котел", в котором ведутся бои. Штаб территориальной обороны ДНР также сообщил об освобождении населенного пункта Подгородное в районе Соледара.
Поселок Подгородное с севера прилегает к Артемовску (Бахмут), который в свою очередь расположен в нескольких километрах к юго-западу от Соледара. Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск (Бахмут) - Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВладимир ПутинЕвгений ПригожинУкраинаАртемовскСоледарДмитрий Песков
 
 
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