https://ria.ru/20230111/soyuz-1844079175.html

"Роскосмос" продлил экспедицию экипажа "Союза МС-22"

"Роскосмос" продлил экспедицию экипажа "Союза МС-22" - РИА Новости, 11.01.2023

"Роскосмос" продлил экспедицию экипажа "Союза МС-22"

Корабль-спасатель "Союз МС-23" отправят к МКС в беспилотном режиме 20 февраля, "Союз МС-22" с поврежденным контуром охлаждения спустят на Землю без экипажа,... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T11:55

2023-01-11T11:55

2023-01-11T12:13

космос - риа наука

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

юрий борисов (роскосмос)

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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Корабль-спасатель "Союз МС-23" отправят к МКС в беспилотном режиме 20 февраля, "Союз МС-22" с поврежденным контуром охлаждения спустят на Землю без экипажа, сообщили в среду в госкорпорации "Роскосмос"."Специалисты сделали вывод: "Союз МС-22" должен спускаться на Землю без экипажа. Запуск "Союза МС-23" — 20 февраля 2023 года в беспилотном режиме", - сказали в корпорации. "Экспедиция Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Франциско Рубио на МКС продлевается. Они вернутся на Землю на "Союзе МС-23", - добавили в "Роскосмосе".15 декабря 2022 года на пристыкованном к МКС "Союзе МС-22" произошла разгерметизация охлаждающего контура. Из-за этого был отменен выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. Из-за неисправности температура в корабле стала повышаться, потом её удалось стабилизировать, какой-либо угрозы для экипажа нет.Как сообщили в "Роскосмосе", разгерметизация произошла из-за внешнего воздействия, природа которого пока неясна. Это могло быть попадание космического мусора или микрометеорита. Отверстие в радиаторе корабля не превышает миллиметра, а все остальные системы "Союза МС-22", в том числе двигательная установка, исправны.Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что уже находящийся на Байконуре корабль "Союз МС-23" удастся подготовить к пуску не ранее 19 февраля. Он также рассказал, что США протянули "руку помощи" и предложили вернуть российских космонавтов на своих кораблях. Однако Борисов выразил надежду, что экспедиция корабля штатно завершится в обозначенные планом сроки.До возникновения нештатной ситуации планировалось, что "Союз МС-23" полетит на МКС 16 марта и доставит на станцию российских космонавтов Олега Кононенко и Николая Чуба, а также астронавта США Лорал О'Хару. После пересменки должен был вернуться на Землю экипаж "Союза МС-22" - россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американец Фрэнк Рубио.Также на станции сейчас находятся американские астронавты Николь Манн и Джош Кассада, россиянка Анна Кикина и японец Коити Ваката, прилетевшие на американском Crew Dragon. Их в феврале сменит экипаж следующего такого корабля - российский космонавт Андрей Федяев, астронавты США Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан-аль-Нейади.

https://ria.ru/20221221/mks-1840177289.html

https://ria.ru/20221220/roskosmos-1839933829.html

https://ria.ru/20221215/mks-1838812752.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, роскосмос, международная космическая станция (мкс), юрий борисов (роскосмос)