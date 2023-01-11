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"Роскосмос" продлил экспедицию экипажа "Союза МС-22" - РИА Новости, 11.01.2023
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"Роскосмос" продлил экспедицию экипажа "Союза МС-22"
"Роскосмос" продлил экспедицию экипажа "Союза МС-22" - РИА Новости, 11.01.2023
"Роскосмос" продлил экспедицию экипажа "Союза МС-22"
Корабль-спасатель "Союз МС-23" отправят к МКС в беспилотном режиме 20 февраля, "Союз МС-22" с поврежденным контуром охлаждения спустят на Землю без экипажа,... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T11:55
2023-01-11T12:13
космос - риа наука
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
юрий борисов (роскосмос)
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Корабль-спасатель "Союз МС-23" отправят к МКС в беспилотном режиме 20 февраля, "Союз МС-22" с поврежденным контуром охлаждения спустят на Землю без экипажа, сообщили в среду в госкорпорации "Роскосмос"."Специалисты сделали вывод: "Союз МС-22" должен спускаться на Землю без экипажа. Запуск "Союза МС-23" — 20 февраля 2023 года в беспилотном режиме", - сказали в корпорации. "Экспедиция Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Франциско Рубио на МКС продлевается. Они вернутся на Землю на "Союзе МС-23", - добавили в "Роскосмосе".15 декабря 2022 года на пристыкованном к МКС "Союзе МС-22" произошла разгерметизация охлаждающего контура. Из-за этого был отменен выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. Из-за неисправности температура в корабле стала повышаться, потом её удалось стабилизировать, какой-либо угрозы для экипажа нет.Как сообщили в "Роскосмосе", разгерметизация произошла из-за внешнего воздействия, природа которого пока неясна. Это могло быть попадание космического мусора или микрометеорита. Отверстие в радиаторе корабля не превышает миллиметра, а все остальные системы "Союза МС-22", в том числе двигательная установка, исправны.Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что уже находящийся на Байконуре корабль "Союз МС-23" удастся подготовить к пуску не ранее 19 февраля. Он также рассказал, что США протянули "руку помощи" и предложили вернуть российских космонавтов на своих кораблях. Однако Борисов выразил надежду, что экспедиция корабля штатно завершится в обозначенные планом сроки.До возникновения нештатной ситуации планировалось, что "Союз МС-23" полетит на МКС 16 марта и доставит на станцию российских космонавтов Олега Кононенко и Николая Чуба, а также астронавта США Лорал О'Хару. После пересменки должен был вернуться на Землю экипаж "Союза МС-22" - россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американец Фрэнк Рубио.Также на станции сейчас находятся американские астронавты Николь Манн и Джош Кассада, россиянка Анна Кикина и японец Коити Ваката, прилетевшие на американском Crew Dragon. Их в феврале сменит экипаж следующего такого корабля - российский космонавт Андрей Федяев, астронавты США Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан-аль-Нейади.
https://ria.ru/20221221/mks-1840177289.html
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космос - риа наука, роскосмос, международная космическая станция (мкс), юрий борисов (роскосмос)
Космос - РИА Наука, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС), Юрий Борисов (Роскосмос)
11:55 11.01.2023 (обновлено: 12:13 11.01.2023)
 
"Роскосмос" продлил экспедицию экипажа "Союза МС-22"

"Роскосмос" возвратит корабль "Союз МС-22" на Землю без экипажа и продлит экспедицию

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-22" с космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-22 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / POOL
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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-22" с космодрома Байконур. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Корабль-спасатель "Союз МС-23" отправят к МКС в беспилотном режиме 20 февраля, "Союз МС-22" с поврежденным контуром охлаждения спустят на Землю без экипажа, сообщили в среду в госкорпорации "Роскосмос".
"Специалисты сделали вывод: "Союз МС-22" должен спускаться на Землю без экипажа. Запуск "Союза МС-23" — 20 февраля 2023 года в беспилотном режиме", - сказали в корпорации. "Экспедиция Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Франциско Рубио на МКС продлевается. Они вернутся на Землю на "Союзе МС-23", - добавили в "Роскосмосе".
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря 2022, 10:52
В "Роскосмосе" назвали возможного "виновника" аварии на "Союзе МС-22"
15 декабря 2022 года на пристыкованном к МКС "Союзе МС-22" произошла разгерметизация охлаждающего контура. Из-за этого был отменен выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. Из-за неисправности температура в корабле стала повышаться, потом её удалось стабилизировать, какой-либо угрозы для экипажа нет.
Как сообщили в "Роскосмосе", разгерметизация произошла из-за внешнего воздействия, природа которого пока неясна. Это могло быть попадание космического мусора или микрометеорита. Отверстие в радиаторе корабля не превышает миллиметра, а все остальные системы "Союза МС-22", в том числе двигательная установка, исправны.
Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что уже находящийся на Байконуре корабль "Союз МС-23" удастся подготовить к пуску не ранее 19 февраля. Он также рассказал, что США протянули "руку помощи" и предложили вернуть российских космонавтов на своих кораблях. Однако Борисов выразил надежду, что экспедиция корабля штатно завершится в обозначенные планом сроки.
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2. Съемка космического аппарата Канопус-В
20 декабря 2022, 11:27
В "Роскосмосе" прокомментировали участие США в ситуации с "Союзом МС-22"
До возникновения нештатной ситуации планировалось, что "Союз МС-23" полетит на МКС 16 марта и доставит на станцию российских космонавтов Олега Кононенко и Николая Чуба, а также астронавта США Лорал О'Хару. После пересменки должен был вернуться на Землю экипаж "Союза МС-22" - россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американец Фрэнк Рубио.
Также на станции сейчас находятся американские астронавты Николь Манн и Джош Кассада, россиянка Анна Кикина и японец Коити Ваката, прилетевшие на американском Crew Dragon. Их в феврале сменит экипаж следующего такого корабля - российский космонавт Андрей Федяев, астронавты США Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан-аль-Нейади.
Манипулятор, управляемый космонавтом Анной Кикиной, обследует корабль Союз МС-22 после обнаружения разгерметизации системы охлаждения корабля
15 декабря 2022, 11:28
Эксперт прокомментировал ситуацию с разгерметизацией корабля на МКС
 
Космос - РИА НаукаРоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)Юрий Борисов (Роскосмос)
 
 
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