https://ria.ru/20230111/soyuz-1844079175.html
"Роскосмос" продлил экспедицию экипажа "Союза МС-22"
"Роскосмос" продлил экспедицию экипажа "Союза МС-22" - РИА Новости, 11.01.2023
"Роскосмос" продлил экспедицию экипажа "Союза МС-22"
Корабль-спасатель "Союз МС-23" отправят к МКС в беспилотном режиме 20 февраля, "Союз МС-22" с поврежденным контуром охлаждения спустят на Землю без экипажа,... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T11:55
2023-01-11T11:55
2023-01-11T12:13
космос - риа наука
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
юрий борисов (роскосмос)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818499303_0:263:3172:2047_1920x0_80_0_0_39392de8f5e63eaf42c59c5880d4e2a6.jpg
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Корабль-спасатель "Союз МС-23" отправят к МКС в беспилотном режиме 20 февраля, "Союз МС-22" с поврежденным контуром охлаждения спустят на Землю без экипажа, сообщили в среду в госкорпорации "Роскосмос"."Специалисты сделали вывод: "Союз МС-22" должен спускаться на Землю без экипажа. Запуск "Союза МС-23" — 20 февраля 2023 года в беспилотном режиме", - сказали в корпорации. "Экспедиция Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Франциско Рубио на МКС продлевается. Они вернутся на Землю на "Союзе МС-23", - добавили в "Роскосмосе".15 декабря 2022 года на пристыкованном к МКС "Союзе МС-22" произошла разгерметизация охлаждающего контура. Из-за этого был отменен выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. Из-за неисправности температура в корабле стала повышаться, потом её удалось стабилизировать, какой-либо угрозы для экипажа нет.Как сообщили в "Роскосмосе", разгерметизация произошла из-за внешнего воздействия, природа которого пока неясна. Это могло быть попадание космического мусора или микрометеорита. Отверстие в радиаторе корабля не превышает миллиметра, а все остальные системы "Союза МС-22", в том числе двигательная установка, исправны.Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что уже находящийся на Байконуре корабль "Союз МС-23" удастся подготовить к пуску не ранее 19 февраля. Он также рассказал, что США протянули "руку помощи" и предложили вернуть российских космонавтов на своих кораблях. Однако Борисов выразил надежду, что экспедиция корабля штатно завершится в обозначенные планом сроки.До возникновения нештатной ситуации планировалось, что "Союз МС-23" полетит на МКС 16 марта и доставит на станцию российских космонавтов Олега Кононенко и Николая Чуба, а также астронавта США Лорал О'Хару. После пересменки должен был вернуться на Землю экипаж "Союза МС-22" - россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американец Фрэнк Рубио.Также на станции сейчас находятся американские астронавты Николь Манн и Джош Кассада, россиянка Анна Кикина и японец Коити Ваката, прилетевшие на американском Crew Dragon. Их в феврале сменит экипаж следующего такого корабля - российский космонавт Андрей Федяев, астронавты США Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан-аль-Нейади.
https://ria.ru/20221221/mks-1840177289.html
https://ria.ru/20221220/roskosmos-1839933829.html
https://ria.ru/20221215/mks-1838812752.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818499303_57:0:2786:2047_1920x0_80_0_0_48c95ef88ea91dc9c135eadc9a4c4ace.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, роскосмос, международная космическая станция (мкс), юрий борисов (роскосмос)
Космос - РИА Наука, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС), Юрий Борисов (Роскосмос)
11:55 11.01.2023 (обновлено: 12:13 11.01.2023)
"Роскосмос" продлил экспедицию экипажа "Союза МС-22"
"Роскосмос" возвратит корабль "Союз МС-22" на Землю без экипажа и продлит экспедицию
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Корабль-спасатель "Союз МС-23" отправят к МКС в беспилотном режиме 20 февраля, "Союз МС-22" с поврежденным контуром охлаждения спустят на Землю без экипажа, сообщили в среду в госкорпорации "Роскосмос".
"Специалисты сделали вывод: "Союз МС-22" должен спускаться на Землю без экипажа. Запуск "Союза МС-23" — 20 февраля 2023 года в беспилотном режиме", - сказали в корпорации. "Экспедиция Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Франциско Рубио на МКС продлевается. Они вернутся на Землю на "Союзе МС-23", - добавили в "Роскосмосе".
15 декабря 2022 года на пристыкованном к МКС "Союзе МС-22" произошла разгерметизация охлаждающего контура. Из-за этого был отменен выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. Из-за неисправности температура в корабле стала повышаться, потом её удалось стабилизировать, какой-либо угрозы для экипажа нет.
Как сообщили в "Роскосмосе", разгерметизация произошла из-за внешнего воздействия, природа которого пока неясна. Это могло быть попадание космического мусора или микрометеорита. Отверстие в радиаторе корабля не превышает миллиметра, а все остальные системы "Союза МС-22", в том числе двигательная установка, исправны.
Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов
сообщил, что уже находящийся на Байконуре
корабль "Союз МС-23" удастся подготовить к пуску не ранее 19 февраля. Он также рассказал, что США
протянули "руку помощи" и предложили вернуть российских космонавтов на своих кораблях. Однако Борисов выразил надежду, что экспедиция корабля штатно завершится в обозначенные планом сроки.
До возникновения нештатной ситуации планировалось, что "Союз МС-23" полетит на МКС 16 марта и доставит на станцию российских космонавтов Олега Кононенко
и Николая Чуба
, а также астронавта США Лорал О'Хару. После пересменки должен был вернуться на Землю экипаж "Союза МС-22" - россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американец Фрэнк Рубио.
Также на станции сейчас находятся американские астронавты Николь Манн и Джош Кассада, россиянка Анна Кикина
и японец Коити Ваката
, прилетевшие на американском Crew Dragon
. Их в феврале сменит экипаж следующего такого корабля - российский космонавт Андрей Федяев, астронавты США Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ
Султан-аль-Нейади.