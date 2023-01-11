https://ria.ru/20230111/skoraya-1844162928.html

В новых регионах наполовину обновили автопарк скорой помощи

В новых регионах наполовину обновили автопарк скорой помощи - РИА Новости, 11.01.2023

В новых регионах наполовину обновили автопарк скорой помощи

В новые регионы РФ поставлено более 380 машин скорой помощи, таким образом обновлена половина автопарка, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T15:56

2023-01-11T15:56

2023-01-11T16:20

общество

россия

здоровье - общество

михаил мурашко

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. В новые регионы РФ поставлено более 380 машин скорой помощи, таким образом обновлена половина автопарка, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Отдельно хотел бы несколько слов сказать по восстановлению медицинской инфраструктуры. Сегодня идут работы на 172 объектах, восстановлено уже и эксплуатируется – 78. Мы поставили совместно с Минпромторгом 386 автомобилей скорой медицинской помощи – это практически 50% обновленного парка автомобилей скорой помощи", - сказал Мурашко на первом в 2023 году совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.Он подчеркнул, что в их поставке была крайняя необходимость. Также были поставлены передвижные мобильные медицинские комплексы, которые обеспечивают медпомощь в селах, добавил Мурашко.

https://ria.ru/20230103/polisy-1842916091.html

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Кирилл Волков

общество, россия, здоровье - общество, михаил мурашко