https://ria.ru/20230111/sistema-1844152762.html

В США работают над восстановлением системы оповещения пилотов

В США работают над восстановлением системы оповещения пилотов - РИА Новости, 11.01.2023

В США работают над восстановлением системы оповещения пилотов

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило, что работает над восстановлением системы оповещения пилотов, ряд функций уже восстановлены. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T15:23

2023-01-11T15:23

2023-01-11T15:23

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило, что работает над восстановлением системы оповещения пилотов, ряд функций уже восстановлены. "FAA все еще работает над полным восстановлением системы оповещения NOTAM после сбоя. В то время как некоторые функции начинают работать, операции национальной системы воздушного пространства остаются ограниченными", - говорится в сообщении управления в Twitter. Ранее телеканал ABC сообщил, что FAA испытывает сбой в работе системы оповещения для пилотов, который может повлиять на полеты по всей стране, "в том числе привести к возможному прекращению полетов".

https://ria.ru/20230111/samolet-1844038455.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, faa, сша