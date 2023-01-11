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В США работают над восстановлением системы оповещения пилотов - РИА Новости, 11.01.2023
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Туризм
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В США работают над восстановлением системы оповещения пилотов
В США работают над восстановлением системы оповещения пилотов - РИА Новости, 11.01.2023
В США работают над восстановлением системы оповещения пилотов
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило, что работает над восстановлением системы оповещения пилотов, ряд функций уже восстановлены. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T15:23
2023-01-11T15:23
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило, что работает над восстановлением системы оповещения пилотов, ряд функций уже восстановлены. "FAA все еще работает над полным восстановлением системы оповещения NOTAM после сбоя. В то время как некоторые функции начинают работать, операции национальной системы воздушного пространства остаются ограниченными", - говорится в сообщении управления в Twitter. Ранее телеканал ABC сообщил, что FAA испытывает сбой в работе системы оповещения для пилотов, который может повлиять на полеты по всей стране, "в том числе привести к возможному прекращению полетов".
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новости - туризм, faa, сша
Туризм, Новости - Туризм, FAA, США
15:23 11.01.2023
 
В США работают над восстановлением системы оповещения пилотов

Федеральное управление гражданской авиации США восстанавливает систему оповещения пилотов

© AP Photo / Teresa CrawfordПассажиры возле контрольно-пропускного пункта в международном аэропорту О'Хара в Чикаго
Пассажиры возле контрольно-пропускного пункта в международном аэропорту О'Хара в Чикаго - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© AP Photo / Teresa Crawford
Пассажиры возле контрольно-пропускного пункта в международном аэропорту О'Хара в Чикаго. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило, что работает над восстановлением системы оповещения пилотов, ряд функций уже восстановлены.
"FAA все еще работает над полным восстановлением системы оповещения NOTAM после сбоя. В то время как некоторые функции начинают работать, операции национальной системы воздушного пространства остаются ограниченными", - говорится в сообщении управления в Twitter.
Ранее телеканал ABC сообщил, что FAA испытывает сбой в работе системы оповещения для пилотов, который может повлиять на полеты по всей стране, "в том числе привести к возможному прекращению полетов".
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