https://ria.ru/20230111/samolet-1844051410.html

Пассажиров самолета, у которого в небе открылся люк, доставили в Магадан

Пассажиров самолета, у которого в небе открылся люк, доставили в Магадан - РИА Новости, 11.01.2023

Пассажиров самолета, у которого в небе открылся люк, доставили в Магадан

Пассажиров чартерного рейса "Иркутск-Якутск-Магадан", который аварийно сел в Магане из-за открывшегося в воздухе грузового люка, доставили в порт назначения... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T11:09

2023-01-11T11:09

2023-01-11T11:09

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ИРКУТСК, 11 янв – РИА Новости. Пассажиров чартерного рейса "Иркутск-Якутск-Магадан", который аварийно сел в Магане из-за открывшегося в воздухе грузового люка, доставили в порт назначения резервным бортом, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании "ИрАэро". Ранее стало известно, что чартерный рейс "ИрАэро", летевший по маршруту "Иркутск-Якутск – Магадан", приземлился в якутском поселке Маган из-за непогоды в столице Саха(Якутии). При вылете из Магана, на высоте 2,9 тысячи метров, у воздушного судна открылся грузовой люк из-за повреждения креплений рампы. Борт, на котором находилось 25 пассажиров и 6 членов экипажа, вернулся обратно в Маган. Никто не пострадал. "Пассажиров из Магана вчера вывезли по земле в Якутск, оттуда резервным бортом в Магадан. Неисправное воздушное судно еще остается в Магане", – сообщил собеседник агентства. Создана комиссия Якутским территориальным подразделением Росавиации, проводится проверка.

https://ria.ru/20230109/an-26-1843711383.html

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Лана Баева

туризм, новости - туризм, якутск, магадан, ираэро, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туристы