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Пассажиров самолета, у которого в небе открылся люк, доставили в Магадан - РИА Новости, 11.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230111/samolet-1844051410.html
Пассажиров самолета, у которого в небе открылся люк, доставили в Магадан
Пассажиров самолета, у которого в небе открылся люк, доставили в Магадан - РИА Новости, 11.01.2023
Пассажиров самолета, у которого в небе открылся люк, доставили в Магадан
Пассажиров чартерного рейса "Иркутск-Якутск-Магадан", который аварийно сел в Магане из-за открывшегося в воздухе грузового люка, доставили в порт назначения... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T11:09
2023-01-11T11:09
туризм
туризм
новости - туризм
якутск
магадан
ираэро
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
туристы
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ИРКУТСК, 11 янв – РИА Новости. Пассажиров чартерного рейса "Иркутск-Якутск-Магадан", который аварийно сел в Магане из-за открывшегося в воздухе грузового люка, доставили в порт назначения резервным бортом, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании "ИрАэро". Ранее стало известно, что чартерный рейс "ИрАэро", летевший по маршруту "Иркутск-Якутск – Магадан", приземлился в якутском поселке Маган из-за непогоды в столице Саха(Якутии). При вылете из Магана, на высоте 2,9 тысячи метров, у воздушного судна открылся грузовой люк из-за повреждения креплений рампы. Борт, на котором находилось 25 пассажиров и 6 членов экипажа, вернулся обратно в Маган. Никто не пострадал. "Пассажиров из Магана вчера вывезли по земле в Якутск, оттуда резервным бортом в Магадан. Неисправное воздушное судно еще остается в Магане", – сообщил собеседник агентства. Создана комиссия Якутским территориальным подразделением Росавиации, проводится проверка.
https://ria.ru/20230109/an-26-1843711383.html
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туризм, новости - туризм, якутск, магадан, ираэро, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Якутск, Магадан, ИрАэро, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), туристы
11:09 11.01.2023
 
Пассажиров самолета, у которого в небе открылся люк, доставили в Магадан

Пассажиров самолета, у которого в полете открылся люк, доставил в Магадан резервный борт

© Фото : Международный аэропорт МагаданМеждународный аэропорт Магадан Сокол имени В. С. Высоцкого
Международный аэропорт Магадан Сокол имени В. С. Высоцкого - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© Фото : Международный аэропорт Магадан
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 11 янв – РИА Новости. Пассажиров чартерного рейса "Иркутск-Якутск-Магадан", который аварийно сел в Магане из-за открывшегося в воздухе грузового люка, доставили в порт назначения резервным бортом, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании "ИрАэро".
Ранее стало известно, что чартерный рейс "ИрАэро", летевший по маршруту "Иркутск-Якутск – Магадан", приземлился в якутском поселке Маган из-за непогоды в столице Саха(Якутии). При вылете из Магана, на высоте 2,9 тысячи метров, у воздушного судна открылся грузовой люк из-за повреждения креплений рампы. Борт, на котором находилось 25 пассажиров и 6 членов экипажа, вернулся обратно в Маган. Никто не пострадал.
"Пассажиров из Магана вчера вывезли по земле в Якутск, оттуда резервным бортом в Магадан. Неисправное воздушное судно еще остается в Магане", – сообщил собеседник агентства.
Создана комиссия Якутским территориальным подразделением Росавиации, проводится проверка.
Самолет Ан-26, следовавший по маршруту Маган – Магадан, после приземления с открытой грузовой рампой - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 16:45
Расследование инцидента с разгерметизацией Ан-26 взяли на особый контроль
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмЯкутскМагаданИрАэроФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)туристы
 
 
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