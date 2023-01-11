https://ria.ru/20230111/samolet-1844051410.html
Пассажиров самолета, у которого в небе открылся люк, доставили в Магадан
Пассажиров самолета, у которого в небе открылся люк, доставили в Магадан - РИА Новости, 11.01.2023
Пассажиров самолета, у которого в небе открылся люк, доставили в Магадан
Пассажиров чартерного рейса "Иркутск-Якутск-Магадан", который аварийно сел в Магане из-за открывшегося в воздухе грузового люка, доставили в порт назначения... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T11:09
2023-01-11T11:09
2023-01-11T11:09
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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ИРКУТСК, 11 янв – РИА Новости. Пассажиров чартерного рейса "Иркутск-Якутск-Магадан", который аварийно сел в Магане из-за открывшегося в воздухе грузового люка, доставили в порт назначения резервным бортом, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании "ИрАэро". Ранее стало известно, что чартерный рейс "ИрАэро", летевший по маршруту "Иркутск-Якутск – Магадан", приземлился в якутском поселке Маган из-за непогоды в столице Саха(Якутии). При вылете из Магана, на высоте 2,9 тысячи метров, у воздушного судна открылся грузовой люк из-за повреждения креплений рампы. Борт, на котором находилось 25 пассажиров и 6 членов экипажа, вернулся обратно в Маган. Никто не пострадал. "Пассажиров из Магана вчера вывезли по земле в Якутск, оттуда резервным бортом в Магадан. Неисправное воздушное судно еще остается в Магане", – сообщил собеседник агентства. Создана комиссия Якутским территориальным подразделением Росавиации, проводится проверка.
https://ria.ru/20230109/an-26-1843711383.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, якутск, магадан, ираэро, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Якутск, Магадан, ИрАэро, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), туристы
Пассажиров самолета, у которого в небе открылся люк, доставили в Магадан
Пассажиров самолета, у которого в полете открылся люк, доставил в Магадан резервный борт